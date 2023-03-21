律師教唆殺人犯丟棄凶器 被控湮滅證據判緩刑5年

林姓婦人遭分租套房男室友傳性騷擾簡訊，揪胞弟痛毆吳致死，擔任辯護人的康姓律師，教唆將殺人凶器丟棄山區，依湮滅證據罪起訴；台北地院審理，判康有期徒刑6月，緩刑5年，向公庫支付50萬元，提供60小時義務勞務。可上訴。

康姓律師與林婦胞弟的鍾姓女友共列湮滅證據罪被告，鍾女先前已判刑5月，合議庭也判康有罪。

判決指出，康身為執業律師，不遵守律師職業倫理，以丟棄兇器方式湮滅證據，考量康犯後坦認犯行、月收入10萬元，依法量刑。

判決指出，檢察官論告表示不宜給康緩刑機會，不過，緩刑在獎勵自新，法院有自由裁量權，審酌康經此程序已知警惕，期冀康本於律師角色在實務工作上共同肩負協助當事人、檢、警、法院發現真實的義務，以落實司法為民，宣告緩刑。

判決指出，林婦夫妻與死者吳姓男子同住在新北市新店的分租套房，夫妻離婚後，房屋由林女與吳分租。

2021年4月5日晚上11時許，吳傳LINE性騷擾林婦稱「我想X妳，只要能X到妳，我此生無憾，我會X到妳喊不要的，然後用力的往妳子宮裡內射」，林婦事後向胞弟等人怨，一夥人聯手教訓吳。