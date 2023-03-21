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與福茂合約糾紛 韋禮安這原因「逆轉敗」得賠488萬元

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

歌手韋禮安2018告別合作10年的前東家福茂唱片，自行成立新公司，福茂唱片發聲明反擊韋禮安「貪得無厭」，雙方爆發合約糾紛；福茂唱片提民事訴訟，要求確認雙方合約未終止，並求償1038萬6433元。台北地方法院判福茂公司敗訴，福茂上訴，台灣高等法院今改認定韋禮安僅創作88首歌曲，未達終止契約條件，計算金額後，改判決韋敗訴，須賠償488萬6012元。

高院逆轉的判決指出，雙方合約類推適用委任契約，韋禮安確實可以終止，但韋未達終止契約的條件。

「福茂唱片」2019年曾發表3點聲明，稱沒有要打壓韋禮安，反指韋禮安說謊，聲明提到「奉勸韋禮安，希望得到很高的金錢，要靠自己真正的成就和努力，不應該獅子大開口，在音樂界還有一項很重要的態度是誠實。」

本案源於韋禮安2008年4月7日和福茂唱片簽約，隔年發行第一張EP，2010年發行首張專輯，事後韋禮安入伍服役，直到2012年發行第二張專輯，2014年發行第三張專輯，2016年發行第四張專輯。雙方合約原在2014年3月31日期滿，但合約訂有「自動延長條款」，意指韋禮安要發行8張專輯或90首歌曲，合約才算期滿。

福茂唱片指出，和韋禮安簽的契約並非制式合約，公司對於每位藝人專輯和歌曲數量、經紀收入比例、版稅比例、合約期間都不一樣，惠個別和藝人磋商後，再由公司法務草擬合約。

福茂唱片認為，韋禮安屬於創作型藝人，整張專輯均由韋禮安包辦，和一般藝人只需演唱他人創作歌曲不同，而創作型藝人一年能寫幾首歌，取決於他的創作能量；公司考量對韋禮安的投入及培養力道，才約定期限內沒辦法創作一定數量歌曲，合約期限會自動延長，也就是說韋禮安沒有在期限內創作出一定數量歌曲，也不會違約，這對公司及藝人都公平，合約應屬有效。

韋禮安委任律師指出，提給法院的書狀有以蔡依林、周杰倫當紅歌手發行歌曲數量、年份作為比較，合約要求韋禮安在短短6年間發行8張國語專輯或90首歌曲，且合約第7條約定必須是「雙方共同合作錄製商業上可供發行、發售的歌曲或專輯」，實際上是否發行或發售取決於福茂唱片，並非韋禮安單純創作就可列入計算，形同合約期限任由唱片公司無限期延長，有顯失公平的疑慮。

關於韋禮安在雙方合作期間發行的歌曲數量，福茂唱片及韋禮安也有不同看法；福茂唱片認為，韋禮安共發行50首歌，但韋禮安委任律師指出，唱片公司僅列入國語EP和專輯歌曲，實際上韋禮安有些歌曲非以專輯方式收錄，包括演唱會LIVE CD、電影主題曲、活動主題曲及與其他歌手合唱的曲目，是以數位發行，共計95首歌曲，達到合約規定的90首歌，因此在3個月宣傳期後終止合約。

福茂唱片反駁，韋禮安將「好天氣」、「女孩」等歌曲，同一首歌出現在不同地方，就分開計算歌曲數量，此計算方式不合理；另提出韋禮安2017年7月11日至2018年6月30日淨收入為1731萬餘元，而雙方扣除成本後，收入比例分配為公司6成、韋禮安4成。

韋一審勝訴後，福茂仍提上訴，高院改判韋得賠償488萬6012元。

韋禮安。圖／聯合報系資料照
韋禮安。圖／聯合報系資料照

律師 公司法 韋禮安

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