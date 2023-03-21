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和空姐女友分手打官司討生活費、黃金手鍊 他逆轉輸了一毛都拿不到

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一名男子指控和空姐女友交往2年、訂有婚約，但他發現對方劈腿，提民事訴訟請求女友返還生活費、黃金手鍊和戒指的價值共35萬元，一審判女友應還25萬元，案件上訴，台北地方法院合議庭無從認定兩人有婚約，或男方有給付生活費或黃金手鍊，改判男子敗訴，女友全數免賠，全案確定。

男子主張，他和女友在有婚約共識下交往2年，期間女友要求他按月給付3000元生活費，他也贈送女友黃金手鍊、2枚戒指，他事後發現女友和他人交往、違反婚約，提告要求女友返還22萬生活費、黃金手鍊和戒指共2萬元，再加上精神慰撫金13萬元，共計35萬元。

台北地院簡易庭一審認為，男子提出黃金飾品保證卡、情侶書面往來資料、LINE對話內容等，且女方沒有到庭答辯或提出書狀陳述，審酌後判女友應賠償25萬元。

女友提上訴，指出兩人只是單純交往，且剛交往時，男方曾送2枚不鏽鋼戒指，但雙方沒有婚約，她也沒有收對方的黃金手鍊，更沒有每月要3000元生活費。

女友再控男方以收入優渥的工程師身分追求她，但男子常用手機定位軟體監控她，甚至辱罵「臭婊子」、「賤貨」，加上發現對方工作的真實情形，她才與對方分手。

台北地院合議庭指出，根據雙方對話紀錄，難以認定雙方訂有婚約，且頂多只能認定男方交往期間有贈與飲食給女友，與生活費顯然有別；另男方曾說要送黃金手鍊，但也無從確認女友是否確實收受。

判決指出，至於戒指部分，男子沒有證明贈與的時間，難認與婚約有關聯，只能認定是雙方交往期間單純饋贈的物品，改判男子敗訴，女友無需還錢，全案確定。

示意圖／ingimage
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女友 戒指

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