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大喊「我爸跟我前女友上床」尷尬的是別人 兒判3月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

洪姓男子到財政部國有財產署北區分署辦業務，與到場的父親意見相左，在大庭廣眾下大聲爆料「我爸爸跟我前女友上床」。洪辯不是在罵父親，一審認為洪誹謗意圖明確，判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。洪上訴，台灣高等法院駁回。

洪未婚，但需要扶養小孩。2022年1月21日上午11時，洪在北區分署代理胞弟辦理國有基地租約變更出租人事務，因與父親的意見不同，父子了吵起來。

北區政風室主任劉昭男聞訊，到場排解，將父子兩人引導到民眾接待區，洪卻在劉與父親、父親的姪子、塗姓鄰居母子等人面前，對著大家說「我爸爸跟我前女友上床」。洪父報警提告，檢方起訴洪。

台北地方法院審理時，洪否認誹謗，稱「我只是跟政風室主任劉昭男講話」。律師辯護稱，洪純粹是在回應政風室主任的詢問，不是要貶損父親名譽，還說「洪說的言論是事實，且事涉公益」，應無罪。

一審認為案發地點是公共場所，父子在櫃檯爭執時，有民眾經過、觀望，案發現場有特定多數人，當劉昭男詢問父子爭執的原因時，洪卻說出與辦業務無關的言論，音量也不低，有誹謗故意。

北院認為洪無視父子親情，傳述足以貶抑父親名譽的言論，讓父親的人格評價受損，難以寬貸，而洪父「希望法院從重量刑」，因此判3月徒刑。

高院刑事庭認為，洪姓男子犯誹謗罪明確，他上訴時仍說沒有要妨害名譽或散播於眾的故意，只是依照自己的見解再爭執，沒有依據。高院認為洪上訴無理，判駁回。

洪姓男子到財政部國有財產署北區分署辦業務，卻在大庭廣眾下爆料「我爸爸跟我前女友上床」，台北地方法院認為洪誹謗意圖明確，判他3月得易科罰金之刑3月。洪上訴，台灣高等法院駁回。圖／聯合報系資料照片
洪姓男子到財政部國有財產署北區分署辦業務，卻在大庭廣眾下爆料「我爸爸跟我前女友上床」，台北地方法院認為洪誹謗意圖明確，判他3月得易科罰金之刑3月。洪上訴，台灣高等法院駁回。圖／聯合報系資料照片

妨害名譽

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