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保全花光131萬管理費 公司出面獲緩刑但須扣薪代償11年
高雄王姓男子10多年前，就曾侵占大樓管理費，遭判1年2月，卻仍沒學到教訓，藉保全職務之便，在一年內侵占大樓相關管理費131多萬元。犯行曝光後，王男早已花光錢，所屬公司出面達成調解，並從月薪水扣款代償；法院考量他坦承犯行，判他緩刑5年。
判決指出，王男為左營某公寓大廈保全，兼任管理組長，其中負責收存大樓管理費，未料，卻利用職務之便，於2021年6月到去年6月6日侵占保清運服務費、電梯保養費、梯鋼索更換費、升降設備年度安檢費用及管理費共131萬5841元，並將這筆錢花光。
直到該大樓主委收到繳納電梯維護費用通知，發現有異，核對收支帳目，此事因此曝光，報警並對王男提告。
警詢、偵訊時，王男都坦承犯行；事後由該保全公司及大樓管理委員會達成和解並賠償，王每月需從薪水扣8000元到1萬元不等的金額代償。
依據王男2萬8000元月薪，以最高1萬元賠償被他花光的131萬5841元，初估要用近11年才會還完。
調閱前科紀錄，王男在2004年就曾犯業務侵占案被判刑1年2月，2007年7月22日執行完畢，雖超過10年才再犯同案犯罪，但法官考量，王都坦承犯行，態度尚可，也達成和解；經審理，將他依業務侵占罪，處1年6個月徒刑，緩刑5年，緩刑期間須付保護管束，接受3場法治教育，全案仍可上訴。
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