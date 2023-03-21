保全花光131萬管理費 公司出面獲緩刑但須扣薪代償11年

高雄王姓男子10多年前，就曾侵占大樓管理費，遭判1年2月，卻仍沒學到教訓，藉保全職務之便，在一年內侵占大樓相關管理費131多萬元。犯行曝光後，王男早已花光錢，所屬公司出面達成調解，並從月薪水扣款代償；法院考量他坦承犯行，判他緩刑5年。

判決指出，王男為左營某公寓大廈保全，兼任管理組長，其中負責收存大樓管理費，未料，卻利用職務之便，於2021年6月到去年6月6日侵占保清運服務費、電梯保養費、梯鋼索更換費、升降設備年度安檢費用及管理費共131萬5841元，並將這筆錢花光。

直到該大樓主委收到繳納電梯維護費用通知，發現有異，核對收支帳目，此事因此曝光，報警並對王男提告。

警詢、偵訊時，王男都坦承犯行；事後由該保全公司及大樓管理委員會達成和解並賠償，王每月需從薪水扣8000元到1萬元不等的金額代償。

依據王男2萬8000元月薪，以最高1萬元賠償被他花光的131萬5841元，初估要用近11年才會還完。