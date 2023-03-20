騙人去柬埔寨媽也淪共犯 女人蛇「救8人回台」求情法官

林姓男子籌組人蛇集團和同夥分工，「一條龍」誘騙國人去柬埔寨等國工作，去年桃園檢警逮12人，依以詐術使人出國、詐欺取財未遂、人口販運、組織犯罪條例等起訴9人；法院今續行準備程序，幹部林女坦承犯行，並辯去年主動協助自己和8名被害人回台、提供主嫌林男行蹤，犯後態度良好，求法院納入量刑考量。

檢警調查，32歲林男組織「亨泰集團」擔任主管，和「組長」24歲林姓女子、30歲王姓男子、35歲朱姓男子等人從事詐騙，由組員在緬甸刊登赴緬、泰、柬打工廣告，待台灣被害人上鉤，再指示在台的51歲陳女等4人送機小組，助被害人通關、上機。

據調查，被害人到緬甸後就被「舍監」接走，直赴緬甸KK園區，到「人事部」從事詐騙人力招攬，或在「業務部」假交友詐騙，天天工作12小時，沒休假，護照、手機還被收走，加上人生地不熟、園區內外有人持電擊棒、槍支看管，被害人無法求救，集團成員更動輒毆打、電擊、關禁閉，業績不佳也會被打或轉賣。只有幹部可保留手機，但會被抽查。

林女在押，她今出庭稱，自己去年透過網路找到「海外高薪」打工，以為自己要做客服人員，到了柬埔寨才知是詐騙，先在人事部工作，隱瞞實情騙了5人赴柬，後來公司轉移至緬甸「KK園區」後，她任組長並負責出納，內容涵蓋偽造疫苗小黃卡、辦護照、接機等費用。

林女表示，自己當時和王男交往，王和林男透過LINE聯繫她母親陳婦，得知她母親有旅行社背景、缺錢，竟邀她母親加入，每送一人赴柬可拿1萬元；她自己不知情，直到去年8月在緬甸看到媽媽被逮新聞，又得知將再次轉移園區，便私下聯繫在台友人，訂了泰、緬飯店及返台機票，帶8名被害人返台。