快訊

士林、北投晚間近3萬戶停電 台電揭原因...民怨：要漲價又停電？

周三熱飆35度！北台灣「這天」起又驟降10度 南部山區可能下雨

王世堅登記初選違「誠信條款」？ 何志偉：誠信是做人基本標準

騙人去柬埔寨媽也淪共犯 女人蛇「救8人回台」求情法官

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

林姓男子籌組人蛇集團和同夥分工，「一條龍」誘騙國人去柬埔寨等國工作，去年桃園檢警逮12人，依以詐術使人出國、詐欺取財未遂、人口販運、組織犯罪條例等起訴9人；法院今續行準備程序，幹部林女坦承犯行，並辯去年主動協助自己和8名被害人回台、提供主嫌林男行蹤，犯後態度良好，求法院納入量刑考量。

檢警調查，32歲林男組織「亨泰集團」擔任主管，和「組長」24歲林姓女子、30歲王姓男子、35歲朱姓男子等人從事詐騙，由組員在緬甸刊登赴緬、泰、柬打工廣告，待台灣被害人上鉤，再指示在台的51歲陳女等4人送機小組，助被害人通關、上機。

據調查，被害人到緬甸後就被「舍監」接走，直赴緬甸KK園區，到「人事部」從事詐騙人力招攬，或在「業務部」假交友詐騙，天天工作12小時，沒休假，護照、手機還被收走，加上人生地不熟、園區內外有人持電擊棒、槍支看管，被害人無法求救，集團成員更動輒毆打、電擊、關禁閉，業績不佳也會被打或轉賣。只有幹部可保留手機，但會被抽查。

林女在押，她今出庭稱，自己去年透過網路找到「海外高薪」打工，以為自己要做客服人員，到了柬埔寨才知是詐騙，先在人事部工作，隱瞞實情騙了5人赴柬，後來公司轉移至緬甸「KK園區」後，她任組長並負責出納，內容涵蓋偽造疫苗小黃卡、辦護照、接機等費用。

林女表示，自己當時和王男交往，王和林男透過LINE聯繫她母親陳婦，得知她母親有旅行社背景、缺錢，竟邀她母親加入，每送一人赴柬可拿1萬元；她自己不知情，直到去年8月在緬甸看到媽媽被逮新聞，又得知將再次轉移園區，便私下聯繫在台友人，訂了泰、緬飯店及返台機票，帶8名被害人返台。

林女說，自己下飛機後就被台灣警方逮捕，她認罪也交代王男返國時間，助警方成功逮人；辯護人也稱，林女犯後態度量好、並試圖彌補過錯，盼法院納入考量。

陳姓女子（右1）原本在旅行社上班，因新冠肺炎衝擊觀光被資遣，加入女兒林女擔任幹部的人蛇集團送機小組。圖／報系資料照
陳姓女子（右1）原本在旅行社上班，因新冠肺炎衝擊觀光被資遣，加入女兒林女擔任幹部的人蛇集團送機小組。圖／報系資料照
林姓男子籌組人蛇集團，誘騙國人赴東南亞從事詐騙，遭同夥林姓女子供出行蹤被逮。記者楊湛華／翻攝
林姓男子籌組人蛇集團，誘騙國人赴東南亞從事詐騙，遭同夥林姓女子供出行蹤被逮。記者楊湛華／翻攝

緬甸 詐騙

延伸閱讀

中科虎尾園區標準廠房招商 逾百潛在廠商聚集

中國與柬埔寨首次舉行海上聯合軍演

台版柬埔寨詐騙3死 S姐見眼神凶狠有敵意下令打人 檢察官批惡行重大

民進黨南市兩個女人的戰爭 郭貞慧完成立委初選登記

相關新聞

騙人去柬埔寨媽也淪共犯 女人蛇「救8人回台」求情法官

林姓男子籌組人蛇集團和同夥分工，「一條龍」誘騙國人去柬埔寨等國工作，去年桃園檢警逮12人，依以詐術使人出國、詐欺取財未遂...

攻擊北市議員參選人致競選活動中斷 他判刑3月可緩刑

2022年底「九合一」大選期間，代表新黨參選台北市中山、大同區市議員的林婕麗在警局前遭張姓男子攻擊，台北地院審理，依以強...

大法官提名在即 法官點出需要「這條件」的大法官

近日關於大法官的提名沸沸揚揚，外行的人看熱鬧，政治上的繪聲繪影可沒有少過，包含提及蔡英文總統即便卸任後也會主導未來的憲政走向，或談及由賴清德副總統擔任「112年司法院大法官提名審薦小組」召集人有混淆黨政分際，另外也有認為大法官目前來源均來自台大法學院居多，捕風捉影的指涉學閥割據。

男飆時速120撞死保全騎士 坐輪椅出庭辯：沒殺人是疲勞駕駛

罹患思覺失調症的胡姓男子，去年在台北市區不斷闖紅燈，涉以時速120公里在士林區承德路、中正路口涉嫌撞死騎機車的陳姓保全，...

台中科技女董座欠稅1200萬 領走上億貨款不繳稅遭管收

台中市一家科技公司唐姓女董事長，涉嫌在2020年至2021年間逃漏稅1200萬元，還不顧行政執行署的執行命令，矇騙廠商取...

高雄1歲嬰遭虐到腦傷 醫師作證揪出生母竟是施暴者

高雄一名剛滿1歲的男嬰，因頭部腫脹、嘔吐被生母謝女送醫急救，醫師診斷發現男嬰左、右頭骨骨折、腦部還有出血，懷疑遭謝女施虐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦