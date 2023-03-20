台中酒女涉神岡桶屍案 移審台中地院後裁定接押

台中神岡區一家廢棄工廠在去年底發現一具桶屍，死者身分是失蹤4年的陳姓男子，檢警查出與陳交往甚密的蔡姓酒店女子，蔡女去年底遭檢方聲押獲准，今偵結起訴，台中地院在今天下午5時許，裁定接押。

台中地檢署在今天上午偵結此案，將蔡女依殺人、遺棄屍體、偽造文書、詐欺未遂、盜用他人電信設備通信等罪起訴，移審台中地院。

起訴指出，陳姓男子在2019年3月失蹤後，不知去向，去年10月26日上午11時許，豐原警分局接獲民眾通報，神岡區一家廢棄工廠內，有一具水泥封箱的桶屍，經驗屍後，確認身分就是失蹤的陳姓男子。

專案小組查出，在酒店工作的蔡姓女子（34歲）承租該廠房，也是被陳姓死者家人最後看到與陳一同現身的人，另外現場查獲的打漿電鑽、防水滲透保潔墊、透明大塑膠袋等物，也被查出有蔡女的刷卡資料、購買發票等紀錄，也與陳姓死者遭棄屍的物品相符。

檢警也發現，陳男失蹤後，蔡女有陸續盜用死者行動電話，以死者之LINE帳號傳送訊息死者女兒、偽簽死者簽名偽造雙方債務糾紛達成和解的私文書。