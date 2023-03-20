他拒繳酒駕等罰鍰近20萬元 被查封建地立即繳清

近日關於大法官的提名沸沸揚揚，外行的人看熱鬧，政治上的繪聲繪影可沒有少過，包含提及蔡英文總統即便卸任後也會主導未來的憲政走向，或談及由賴清德副總統擔任「112年司法院大法官提名審薦小組」召集人有混淆黨政分際，另外也有認為大法官目前來源均來自台大法學院居多，捕風捉影的指涉學閥割據。

2023-03-20 17:31