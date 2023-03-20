他拒繳酒駕等罰鍰近20萬元 被查封建地立即繳清
59歲馬姓男子積欠酒駕罰鍰、全民健康保險費等近20萬元，遲未繳清，行政執行署台南分署執行官，查封他台南市東山區一筆建地後，馬為免名下建地遭拍賣，匯款將欠款全數繳清。
據了解，馬姓男子於2021年2月間，騎乘機車行經台南市新營區東山一路，經警員攔檢檢測，馬酒精濃度超標，遭台南市交通局裁處9萬元，連同滯欠2013年至2021年間全民健康保險費、2021、2013、2022年度汽車燃料使用費、交通違規罰鍰、強制汽車責任保險法罰鍰等，合計尚欠19萬9千788元。
案經台南分署分案受理，執行人員調查發現，馬名下於台南市東山區有一筆面積4百多平方公尺的建地，先函請地政機關辦理查封登記，今年1月5日進行現場查封，馬男為免名下建地遭拍賣，3月15日匯款將欠款全數繳清。
台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納各項稅費罰鍰，如果不慎違規或一時遺漏，也應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存僥倖，挑戰公權力。並提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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