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調查局第60期開訓 法務部長蔡清祥有5大期許

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

調查局今舉行第60期調查班開學典禮，法務部蔡清祥主持，除恭喜學員通過調查人員特考，進入展抱山莊受訓，也期勉學員結訓後能堅守「忠誠、樸實、團結、進步」的調查局核心價值，為國家社會貢獻己力。

蔡清祥也對這些調查局新血提出「立定志向，懷抱終身志業」、「發揮優勢，創造價值」、「充實專業，文武雙全」、「體察時勢，與時俱進」、「嚴格要求品操與紀律」5點期許。

調查局指出，第60期調查班計有男性80人、女性56人，共136人，其中2人為憲兵現役軍官隨班附訓。學員專長涵蓋文、法、商、理工、醫學等領域，還有學員具獸醫師資格，多人通過律師、會計師與專門職業及技術人員考試。目前已經過約兩2個月的輔導適應與基礎課程，今天正式開學受訓。

調查局調查班第60期今天開訓，法務部長蔡清祥主持開學典禮時提出5大期許。圖／調查局提供
調查局調查班第60期今天開訓，法務部長蔡清祥主持開學典禮時提出5大期許。圖／調查局提供

獸醫師 蔡清祥 憲兵

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