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攻擊北市議員參選人致競選活動中斷 他判刑3月可緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

2022年底「九合一」大選期間，代表新黨參選台北市中山、大同區市議員的林婕麗在警局前遭張姓男子攻擊，台北地院審理，依以強暴妨害他人競選罪判張有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，提供50小時義務勞務，褫奪公權1年。可上訴。

檢方指控，2022年11月23日早上7時許，張姓男子因錢包遺失前往中山分局大直派出所報案，看見林婕麗在大直派出所前擺放競選旗幟，站立在小板凳從事競選活動，張因與女朋友吵架心情欠佳，以徒手抱拉，使林婕麗跌落板凳，又以左手毆擊林婕麗的頭部。

林婕麗的競選活動因而中斷，警方隨即到場逮捕張移送法辦，林女提告，檢方偵查將張姓男子起訴，張在法院準備程序時即自白，合議庭改依簡易程序、不經證據調查逕行判決。

判決書指出，張犯公職人員選舉罷免法以脅迫妨害他人競選罪，他因個人因素即對林婕麗實施傷害行為，亦對選情造成不良影響，審酌他犯後坦承犯行、未婚無子女的家庭狀況、月入約4萬元等，依法量刑，諭知褫奪公權1年，宣告緩刑2年。

代表新黨參選台北市中山、大同區市議員的林婕麗在警局前遭張姓男子攻擊，台北地院審理，依以強暴妨害他人競選罪判張有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，提供50小時義務勞務，褫奪公權1年。。圖／新黨提供
代表新黨參選台北市中山、大同區市議員的林婕麗在警局前遭張姓男子攻擊，台北地院審理，依以強暴妨害他人競選罪判張有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，提供50小時義務勞務，褫奪公權1年。。圖／新黨提供

林婕麗 罷免

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