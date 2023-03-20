男飆時速120撞死保全騎士 坐輪椅出庭辯：沒殺人是疲勞駕駛

罹患思覺失調症的胡姓男子，去年在台北市區不斷闖紅燈，涉以時速120公里在士林區承德路、中正路口涉嫌撞死騎機車的陳姓保全，胡還當場喊叫「要拯救地球！」遭依殺人罪起訴。

士林地方法院今開庭，胡男否認殺人罪，辯稱是疲勞駕駛。三軍總醫院精神醫學部主任曾念生證稱，胡男因病幻覺和疲勞雙重影響，導致辨識力降低。審判長諭知，若是過失，恐有刑法185條疑慮，公訴檢察官將在研議法律適用。

52歲胡男遭羈押台北看守所，今天因腳不方便坐輪椅行動，由法警協助推輪椅至法庭。胡男辯稱，他不認識死者，沒有殺人故意，因疲勞駕駛，頂多是過失致死罪。

三軍總醫院精神醫學部主任曾念生，今天以鑑定人之專家證人及證人身分到庭作證，胡男要和女兒在台北吃飯、到指南宮還願等為現實動機，開車開了一整晚，也該分段評估，胡男因幻覺和疲勞混合影響，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，已顯著降低。

審判長諭知，如全案是過失，那恐有刑法185條以他法致生往來危險而致人於死疑慮，且在審理期日第一次提出。公訴檢察官則將研議法律適用；今年4月續開庭。

全案起源於，2022年7月2日凌晨胡男在台北市區不斷闖紅燈，涉嫌以時速120公里，在士林區承德路、中正路口，衝撞等紅燈的轎車，廖姓駕駛骨盆骨折受傷，當場又因慣性作用，車輛偏駛逆向開進承德路4段，撞擊輾壓68歲陳姓保全，保全因閃避不及遭撞倒地，被車輛輾壓，因多重頓創、顱腦損傷不治。

台北市區監視器畫面、遠通收費等資料顯示，認定胡男從國道三號高速公路北上，在台北市區沿途闖紅燈。肇事現場廖的車輛後方嚴重凹陷，胡的車後有大量血跡，還有沾滿鮮血的口罩，車輛下方發現陳姓保全穿著的藍白拖，車輛撞到燈桿停止，儀表板車速表指針在120到130公里間。