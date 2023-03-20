台中科技女董座欠稅1200萬 領走上億貨款不繳稅遭管收

台中市一家科技公司唐姓女董事長，涉嫌在2020年至2021年間逃漏稅1200萬元，還不顧行政執行署的執行命令，矇騙廠商取得440萬元貨款，甚至有9563萬元貨款是國稅局稅單寄達後領款，計畫性欠繳營業稅，全案移送行政執行署台中分署執行後，唐女佯稱有意分期繳納，但僅繳4萬元就沒繳納，16日唐女遭執行署聲請管收獲准。

行政執行署台中分署調查，46歲唐姓女子是「昌○科技公司」負責人，涉嫌在2020年至2021年間逃漏稅，中區國稅局補徵1200萬元的營業稅額與罰款，全案移送行政執行署台中分署執行，而唐女在分署說明時，還佯稱有誠意按月自動繳納2萬元，卻只在2020年底繳納4萬元後，就沒有任何繳納紀錄。

台中分署執行官調查唐女公司資金流向發現，唐女是有計畫性欠繳營業稅，要求協力廠商應給付的貨款，不是以現金給付，就是等廠商匯款同日，馬上跑到至銀行將貨款以現金提領，其中有高達9563萬餘元，是在中區國稅局送達稅單後所領款。

另外，唐女明知台中分署已在2020年10月30日核發執行命令，禁止第三人支付貨款，唐女仍向一家貿易公司謊稱，已與國稅局達成協議，要求廠商將440萬元的貨款，直接交給她處理，讓台中分署無法扣到該筆款項。

台中分署找上唐女調查時，唐女辯稱是將錢拿去買原料，但無證據證實，而且依該公司提報的資產負債表顯示，2021年底，唐女公司已無原料存貨，辯詞明顯矛盾。