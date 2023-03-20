高雄1歲嬰遭虐到腦傷 醫師作證揪出生母竟是施暴者

高雄一名剛滿1歲的男嬰，因頭部腫脹、嘔吐被生母謝女送醫急救，醫師診斷發現男嬰左、右頭骨骨折、腦部還有出血，懷疑遭謝女施虐，高雄高分院審理後，依據醫師到庭證詞，認定男嬰傷勢應為謝女大力搖晃造成，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑6月，不得易科罰金。

判決指出，2020年12月11日，男嬰因嘔吐被謝女送往長庚醫院急救，院方診斷後，發現男嬰硬腦膜下腔出血，左側顱骨枕葉還有長條形骨折，右側眼底（視網膜）還有出血等情況，懷疑男嬰遭虐，依管道通報高雄市社會局調查，檢方調查後將謝女起訴。

但謝女否認施虐，稱案發當時她正好在廁所，聽到家裡客廳傳出撞擊聲響，出來就看到男嬰頭躺在玩具上，可能是自己跌倒撞到玩具區硬物受傷。一審橋頭地院僅依過失傷害罪輕判。

檢方不服上訴，高雄高分院審理時，蒞庭檢察官聲請傳喚醫師到庭作證，醫師證稱男嬰到院時，耳後清楚有鈍力造成的傷害，絕對不是跌倒所致，且男嬰5月、7月曾到院治療，當時身體有出現圓形瘀傷，按實務推斷應是受虐造成的傷害。

另名醫師到庭後，根據電腦斷層資料，認為男嬰身高才77公分，跌倒時應該是先撞到手、肩膀或身體，頭部是最後著地的，且男嬰有合併視網膜出血，加上典型的兒虐骨折，代表他送醫前曾受到快速加速再減速，應是遭外力抓起來搖晃或撞擊，才導致腦部受傷，是典型的兒虐特徵。

高雄高分院合議庭綜合醫師證詞，認為謝女在將男嬰送醫前，應有不當對待男嬰，造成嬰兒顱部骨折及腦傷情況，依成年人故意對兒童犯傷害罪判謝女6月徒刑，因該罪加重後法定本刑為7年6月以下，依法不得易科罰金，謝女僅能在判決確定後，向檢察官聲請易服社會勞動。