假釋犯10分鐘殺2人五度判死 最高院要審他是否犯「情節最重大之罪」

假釋犯陳福祥8年前在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，更三審第五度判決死刑，陳不服上訴第三審，最高法院今開庭行準備程序，擬定未來將針對陳的犯行是否為情節最重大之罪等爭點辯論。

陳委任律師黃照峯指出，更三審判決科刑過重，未考慮有利陳福祥的證據，最高法院應予以發回，若自為判決也應考量有力證據，另為適當判決；檢方則認為，更三審判決認事用法沒有不當，最高法院應駁回上訴，讓案件盡速定讞。

最高法院承審庭也擬定3項法律爭點，其一為陳福祥犯行是否為公政公約中「情節最重大之罪」，其二是更三審判決對於陳福祥犯罪動機、態度、是否有教化可能等量刑事由論斷有無不當之處，其三是陳福祥殺人的具體情節有無不能判處死刑的理由。

2015年1月13日，西門町峨眉立體停車場發生槍擊案，販毒集團成員蔡宗育、蔡鎧陽遺體疊在一起、陳屍轎車內，警方調閱監視器後鎖定天道盟不倒會分子陳福祥（46歲）追緝，陳11天後落網。法院認為陳再社會化可能性低，一審、二審、更一審、更二審皆判陳福祥死刑，最高法院仍撤銷發回更審，

更三審認為，殺害蔡宗育處無期徒刑部分，沒有違誤，檢方指控陳福祥辯稱「正當防衛」是犯後態度欠佳，一審也沒認定陳犯後態度良好。檢方此部分上訴，更三審認為無理。

而殺害蔡鎧陽部分，更三審認為陳福祥手段凶殘、屬公政公約所稱「最嚴重犯行」，而且陳曾經過長達10年多的監所教化，卻還犯下本案，可見對刑罰感應力低落。