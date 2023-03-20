快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假釋犯10分鐘殺2人五度判死 最高院要審他是否犯「情節最重大之罪」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

假釋犯陳福祥8年前在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，更三審第五度判決死刑，陳不服上訴第三審，最高法院今開庭行準備程序，擬定未來將針對陳的犯行是否為情節最重大之罪等爭點辯論。

陳委任律師黃照峯指出，更三審判決科刑過重，未考慮有利陳福祥的證據，最高法院應予以發回，若自為判決也應考量有力證據，另為適當判決；檢方則認為，更三審判決認事用法沒有不當，最高法院應駁回上訴，讓案件盡速定讞。

最高法院承審庭也擬定3項法律爭點，其一為陳福祥犯行是否為公政公約中「情節最重大之罪」，其二是更三審判決對於陳福祥犯罪動機、態度、是否有教化可能等量刑事由論斷有無不當之處，其三是陳福祥殺人的具體情節有無不能判處死刑的理由。

2015年1月13日，西門町峨眉立體停車場發生槍擊案，販毒集團成員蔡宗育、蔡鎧陽遺體疊在一起、陳屍轎車內，警方調閱監視器後鎖定天道盟不倒會分子陳福祥（46歲）追緝，陳11天後落網。法院認為陳再社會化可能性低，一審、二審、更一審、更二審皆判陳福祥死刑，最高法院仍撤銷發回更審，

更三審認為，殺害蔡宗育處無期徒刑部分，沒有違誤，檢方指控陳福祥辯稱「正當防衛」是犯後態度欠佳，一審也沒認定陳犯後態度良好。檢方此部分上訴，更三審認為無理。

而殺害蔡鎧陽部分，更三審認為陳福祥手段凶殘、屬公政公約所稱「最嚴重犯行」，而且陳曾經過長達10年多的監所教化，卻還犯下本案，可見對刑罰感應力低落。

更三審去年11月再度判決陳福祥死刑，蔡鎧陽母親曾受訪指出，這是第五度判死，她希望最高法院「放手」，讓死刑定讞。

犯下西門町峨眉停車場雙屍命案的陳福祥歷審已五度判決死刑，案件上訴，最高法院今開準備程序。圖／聯合報系資料照片
犯下西門町峨眉停車場雙屍命案的陳福祥歷審已五度判決死刑，案件上訴，最高法院今開準備程序。圖／聯合報系資料照片

死刑 西門町 停車場

延伸閱讀

馬英九擬赴陸祭祖 「三中案」未定庭期、馬未被限制出境

拉法葉案犯罪所得孳息沒收開庭 汪家願協商

雙和醫院確診者砍3護理師「狂刺會陰」 高院減刑為9年4月

強吻女子入獄！社運醫師柳林瑋聲請再審失利 最高法院駁抗告

相關新聞

大法官提名在即 法官點出需要「這條件」的大法官

近日關於大法官的提名沸沸揚揚，外行的人看熱鬧，政治上的繪聲繪影可沒有少過，包含提及蔡英文總統即便卸任後也會主導未來的憲政走向，或談及由賴清德副總統擔任「112年司法院大法官提名審薦小組」召集人有混淆黨政分際，另外也有認為大法官目前來源均來自台大法學院居多，捕風捉影的指涉學閥割據。

台中科技女董座欠稅1200萬 領走上億貨款不繳稅遭管收

台中市一家科技公司唐姓女董事長，涉嫌在2020年至2021年間逃漏稅1200萬元，還不顧行政執行署的執行命令，矇騙廠商取...

攻擊北市議員參選人致競選活動中斷 他判刑3月可緩刑

2022年底「九合一」大選期間，代表新黨參選台北市中山、大同區市議員的林婕麗在警局前遭張姓男子攻擊，台北地院審理，依以強...

男飆時速120撞死保全騎士 坐輪椅出庭辯：沒殺人是疲勞駕駛

罹患思覺失調症的胡姓男子，去年在台北市區不斷闖紅燈，涉以時速120公里在士林區承德路、中正路口涉嫌撞死騎機車的陳姓保全，...

高雄1歲嬰遭虐到腦傷 醫師作證揪出生母竟是施暴者

高雄一名剛滿1歲的男嬰，因頭部腫脹、嘔吐被生母謝女送醫急救，醫師診斷發現男嬰左、右頭骨骨折、腦部還有出血，懷疑遭謝女施虐...

假釋犯10分鐘殺2人五度判死 最高院要審他是否犯「情節最重大之罪」

假釋犯陳福祥8年前在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，更三審第五度判決死刑，陳不服上訴第三審，最高法院今開庭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦