彰化警官辦公室看A片被拔官 基層員警再爆料曾「被黑箱」

彰化縣警局某分局執掌督察業務的二組組長上個月被檢舉在辦公室用公務電腦看A片，違反風紀，今天被調回總局，並拔除主管職，該組長42歲、新婚不久，該警分局局長今表示，雖該員是下班時看片，但在辦公室使用公務電腦「看不妥當的影片」實屬不當，因此被記申誡調職。

南彰化某警分局二組組長因上個月下班後在辦公室用公務電腦看A片，被側錄到而被檢舉，縣警局將他記了二支申誡並調回總局，該警分局局長今天表示，對此案深表遺憾，公務電腦只能做公務使用，不該用來看不妥當影片，所以才會被懲處。

這名在辦公室看A片的組長被調職案今天在警界也熱烈討論，看法兩極，這名組長去年1月從其他分局調到某分局，去年才新婚，並頗受長官賞識，有人認為，僅因看A片就被拔官，代價也太大，但也有人認為，他負責督察業務，應該是得罪過人，才會被檢舉。