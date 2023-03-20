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押定了！雲林議長沈宗隆遭覊押提抗告 台南高分院駁回
雲林議長沈宗隆涉嫌向能源公司收賄2600萬元，本月16日雲林地院重新裁定沈羈押禁見，沈不服提抗告，台南地院今天駁回抗告，維持原審裁定，此案並不得再抗告。
沈宗隆涉賄案，經檢察官聲請羈押，雲林地院3月10日第一次裁定200萬元交保，檢察官提起抗告，台南高分院於 3 月 15 日裁定撤銷發回更審，雲林地方法院 3 月 16日第二次羈押審查庭裁定羈押並禁止接見通信後，沈提起抗告，台南高分院今天駁回抗告。
台南高分院說，維持原審裁定的理由為，檢察官對於羈押要件即犯罪嫌疑重大、法定羈押原因、羈押必要性已證明至令法院相信「很有可能如此」程度，即已盡羈押審查程序中舉證責任，尚無庸要求檢察官對各構成要件均證明至無合理懷疑確信程度。
合議庭法官認為，依照檢察官提出的卷內證據，已經足使法院相信被告很有可能涉嫌違反貪污治罪條例等犯行，達到羈押程序的「犯罪嫌疑重大」程度。其次，此案雖經檢察官實施通訊監察等調查程序長達數年，進而發動搜索、
扣押，然主要的共犯及證人均於近期方才到案陳述，就重要犯罪事實而言，仍屬偵查初期階段，此案於檢警執行搜索、約談前，沈已經開始警覺自己遭到司法機關調查，因此有面會相關證人或打聽消息，並於檢警發動搜索前更換手機，有事實足認沈確有勾串共犯、證人或湮滅證據之虞。
法官並以沈身為雲林縣議會議長，對於共犯和證人的影響力甚大，如不羈押，甚有可能影響共犯和證人的證詞，而影響檢察官後續偵查。原審裁定羈押禁見並禁足、通信，認事用法並無違誤。沈抗告並無理由，應予駁回。
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