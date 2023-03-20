華山司法園區開發遇「不義遺址」卡關 司法院：新舊相融

經多年籌備的「華山司法園區興建計畫」去年12月7日舉行開工、動土典禮，因地點為華山車站舊址，民間團體發起連署，號召搶救白色恐怖「不義遺址」。司法院今表示將以「原址保存」「原物最大化保存」「兼顧新建築機能」三大原則，由建築師提出舊遺構與新建築相融的新設計方案，達到文資保存與基地開發的目的。

司法院表示，已充分參酌先前二度邀集人權、文史團體及專家學者所提供的意見，新版設計方案，除就華山貨運站本體修復保存之外，另規劃於新建築1樓板降板保存月台遺構，並擬分硬體、軟體兩個面向規劃設計。

硬體方面，除華山貨運站依原計畫修復保存外，將規劃在新大樓對應月台原址處，包含1樓大廳、中央廊道及辦公室等處樓板，透過降板方式以保存月台上層遺構，並於月台遺構所在上方廊道，局部使用強化玻璃材料，讓民眾得以直接見到月台。另外，也計畫在適當空間展示月台基礎構造遺構，讓民眾了解月台歷史。此外，東西向中央廊道寬度由6米擴大為8米，打造寬敞、莊重的空間。

施工期間，將先行就月台上層解體暫遷於基地內保存，再配合新建工程施工計畫遷回原址重置，讓月台能夠原物重現。另為盡可能落實原物原址保存的原則，將依循台北市政府於2021年8月30日核准的修復及再利用計畫中「二次調查」規劃，參採古蹟修復精神，調整目前樹木保護移植復育及月台拆遷先期工程的工項，在文化資產專家協助下，建置基地全面3D掃描紀錄檔案。

東側月台約30公尺範圍，因受建物結構與設備等因素影響，無法重置於新建築1樓板，司法院院表示將分期依序進行必要的「局部解體調查」與「再利用工法試驗」（評估最妥善的遷移重組方案）。

軟體部分，司法院表示將在適當空間、牆面展示華山貨運站、月台曾有的風貌、功能，以及曾經作為政治受難者被送往綠島關押的重要交通節點等文史資料，呈現應有的歷史地位。