快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

男子酒後騎電動滑板車上街 酒測值超標涉公危法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

26歲石姓男子昨天清晨3點多，在台南市西門路、南寧街口騎電動滑板車行駛道路，經巡邏員警攔查後，散發濃厚酒味， 警方對石施予酒測，酒測值達0.41mg/L，警詢後依公共險罪嫌法辦。

據了解，石前天深夜到台南市中西區某PUB與友人喝酒，他誤以為酒後騎電動滑板車超標不會違法。警方提醒民眾，電動滑板車屬刑法「動力交通工具」，酒測值如超過0.25mg/L，警方可依公共危險罪嫌送辦，提醒民眾勿違規使用及酒駕，以保障自己及他人行車安全。

台南市警二分局表示，目前如於道路上使用電動滑板車，依據道路交通管理處罰條例第69條第5項規定，可處1200元以上3600元以下罰鍰；如有酒駕行為，依據道路交通管理處罰條例第73條第2項規定，可處1200元以上2400元以下罰鍰，

警方說，道路交通管理處罰條例第69條增訂「個人行動器具」（如電動滑板車、獨輪車等）歸類為慢車，並自去年11月30日施行，但原則禁止行駛道路，另尚須由台南市政府完成訂定相關管理事項規範，始得依規定於指定路段使用；故現行如電動滑板車、獨輪車等個人行動器具尚無法在臺南市道路上使用，僅能在非屬道路私人或封閉場域內使用。

石姓男子酒後騎電動滑板車上街，酒測值超標涉公共危險遭警法辦。記者黃宣翰／翻攝
石姓男子酒後騎電動滑板車上街，酒測值超標涉公共危險遭警法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 酒測

延伸閱讀

社區巴士駕駛眼帶血絲面酒容 汐止警主動攔查逮酒駕

屏東男深夜自撞中央分隔島翻車 自行脫困求助無大礙

BMW車主堅持要酒駕 老爸只好把車給砸了！

疑因疲勞駕駛…男自撞地下道護欄、車毀受輕傷 轟然巨響驚醒居民

相關新聞

大法官提名在即 法官點出需要「這條件」的大法官

近日關於大法官的提名沸沸揚揚，外行的人看熱鬧，政治上的繪聲繪影可沒有少過，包含提及蔡英文總統即便卸任後也會主導未來的憲政走向，或談及由賴清德副總統擔任「112年司法院大法官提名審薦小組」召集人有混淆黨政分際，另外也有認為大法官目前來源均來自台大法學院居多，捕風捉影的指涉學閥割據。

台中科技女董座欠稅1200萬 領走上億貨款不繳稅遭管收

台中市一家科技公司唐姓女董事長，涉嫌在2020年至2021年間逃漏稅1200萬元，還不顧行政執行署的執行命令，矇騙廠商取...

攻擊北市議員參選人致競選活動中斷 他判刑3月可緩刑

2022年底「九合一」大選期間，代表新黨參選台北市中山、大同區市議員的林婕麗在警局前遭張姓男子攻擊，台北地院審理，依以強...

男飆時速120撞死保全騎士 坐輪椅出庭辯：沒殺人是疲勞駕駛

罹患思覺失調症的胡姓男子，去年在台北市區不斷闖紅燈，涉以時速120公里在士林區承德路、中正路口涉嫌撞死騎機車的陳姓保全，...

高雄1歲嬰遭虐到腦傷 醫師作證揪出生母竟是施暴者

高雄一名剛滿1歲的男嬰，因頭部腫脹、嘔吐被生母謝女送醫急救，醫師診斷發現男嬰左、右頭骨骨折、腦部還有出血，懷疑遭謝女施虐...

假釋犯10分鐘殺2人五度判死 最高院要審他是否犯「情節最重大之罪」

假釋犯陳福祥8年前在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，更三審第五度判決死刑，陳不服上訴第三審，最高法院今開庭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦