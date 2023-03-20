男子酒後騎電動滑板車上街 酒測值超標涉公危法辦
26歲石姓男子昨天清晨3點多，在台南市西門路、南寧街口騎電動滑板車行駛道路，經巡邏員警攔查後，散發濃厚酒味， 警方對石施予酒測，酒測值達0.41mg/L，警詢後依公共險罪嫌法辦。
據了解，石前天深夜到台南市中西區某PUB與友人喝酒，他誤以為酒後騎電動滑板車超標不會違法。警方提醒民眾，電動滑板車屬刑法「動力交通工具」，酒測值如超過0.25mg/L，警方可依公共危險罪嫌送辦，提醒民眾勿違規使用及酒駕，以保障自己及他人行車安全。
台南市警二分局表示，目前如於道路上使用電動滑板車，依據道路交通管理處罰條例第69條第5項規定，可處1200元以上3600元以下罰鍰；如有酒駕行為，依據道路交通管理處罰條例第73條第2項規定，可處1200元以上2400元以下罰鍰，
警方說，道路交通管理處罰條例第69條增訂「個人行動器具」（如電動滑板車、獨輪車等）歸類為慢車，並自去年11月30日施行，但原則禁止行駛道路，另尚須由台南市政府完成訂定相關管理事項規範，始得依規定於指定路段使用；故現行如電動滑板車、獨輪車等個人行動器具尚無法在臺南市道路上使用，僅能在非屬道路私人或封閉場域內使用。
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