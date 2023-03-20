新北首件國民法官庭審 母枕頭悶死親兒殺人罪起訴

36歲許女因感情、經濟等多種因素，去年10月先殺了兒子後持刀自殺被救回，新北地檢署今依殺人罪起訴許女，為新北地方法院首件以國民法官法庭審案。

檢方起訴，許女與前夫離婚後，不甘婚姻成空，與前夫約定以每隔1-2周輪流照顧方式照顧兒子。許女去年中被裁員後，因找不到工作經濟陷困，加上認為前夫外遇、感情不順遂，去年10月在家中以枕頭悶住兒子口鼻殺害兒子後輕生。

前夫聯繫不上許女，帶著警方到許女住所破門，才發現自刎的許女與出現屍斑的兒子，經送醫許女救回一命。檢方送鑑定後發現犯案時許女沒有符合減刑的要件，依殺人罪起訴許女，並請法院依兒少法加重其刑。

新北地院收案後分為112年度國審重訴字第1號，抽籤抽出國民法官專庭刑三庭審理，合議庭成員為審判長蘇楊旭、受命法官洪振峰、陪席法官施建榮，是新北首宗以國民法官法庭審的案件。