獨／TOYZ賣大麻菸彈上訴二審 今首出庭求解除出境限制

電競好手、網遊實況主劉偉健（Toyz）販賣大麻菸彈，去年底一審判劉4年2月徒刑，劉上訴台中高分院，今天首開庭，劉向法官請求，因為相關在台證件都已過期，希望法官能夠解除出境、出海限制。

劉偉健今早在律師、助理的陪同下，前往台中高等法院出庭。劉向法官請求，因為17歲就已來台工作，相關工作證照都已過期，早在疫情爆發前，就有回香港的打算，知道法官會審酌他有逃亡可能，但是逃亡是對他最不利的，目前有移民台灣的打算，也想把在香港的父母接到台灣居住。

劉偉健說，他已詢問過台灣、香港的移民單位，相關的證件都無法以代辦的方式處理，所以才會請求法官，讓他能返回香港一趟，他從事網紅工作，相關的粉絲都在台灣，逃亡是對他最不利的，而且現在他處於「沒有證件的遊民」狀態，與在台銀行、機關要辦理業務，都有可能遇到困難，請求法官能夠讓他返回香港辦理證件。

劉的委任律師也說，限制人身自由需以嚴謹的條件處理，劉在台沒有健保、無法依親到台灣，不能辦理相關業務，已經侵害憲法保障的權利。

檢方則表達反對，認為劉非本國人，已被判決有罪，為能擔保後續審理、執行順利，有限制出境、出海的必要。

全案受命法官周瑞芳聽取完雙方意見後，裁定候核辦。

台中檢警前年5月至9月間在中部地區查獲多名大小藥頭，一共起獲多達200顆大麻菸彈，經向上溯源認為劉偉健（29歲）嫌疑重大，同年9月28日逮捕劉向法院聲押獲准，經羈押2個月，台中法院認為劉已交出毒品上手、坦承犯行，裁定他150萬元交保。