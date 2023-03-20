8旬老父被關陽台凌虐全裸死在糞堆中 狠心的女兒和丈夫全得入獄！

女子陳杏榕和丈夫徐歷慶將82歲父親全裸關在陽台8天，一天僅供給一餐，不時打罵、潑水、拿馬桶刷刷肛門，讓父親在糞便堆中死亡，最高法院依私行拘禁直系血親尊親屬致死、私行拘禁致死罪判陳女9年、徐10年徒刑定讞。

陳女（45歲）、徐（44歲）2021年2月2日將患中度失智症、四肢萎縮無法站立的父親從醫院接回楊梅住處，因不堪長期照護，心生不滿，同年7月22日將父親關在臥室陽台「管控」。徐鎖上門窗，放任丈人全裸、一天只供給一餐，期間徐甚至拿水、清潔劑狂潑，還拿馬桶刷刷肛門，並拖行、掐脖，嗆聲「你進來（意指屋內）的時候，就是葬儀社扛你的時候」

夫妻倆同年7月28日上午將3瓶水、饅頭夾蛋、餅乾放到陽台後外出，直到隔天返家仍未聞問，30日傍晚發現父親沒反應，報警處理。檢方痛斥夫妻倆泯滅人性、罔顧人倫，依私行拘禁致死罪、私行拘禁直系血親尊親屬致死罪起訴徐、陳女，並分別求刑25年、20年。

桃園地院一審認為徐、陳女有餵食父親，主觀上無致死之意，解剖報告顯示老翁案發前就因四肢萎縮、營養不良，患橫紋肌溶解症，是因拘禁期間無法就醫，引發急性腎衰竭而死，非施暴致死，夫妻倆因不堪長期照顧而心生厭倦、情緒失控犯案，考量他們犯後坦承不諱，各判12年徒刑。

二審認為徐、陳女拘禁與父親併發肺炎致死有因果關係，一審卻認為沒有，事實認定錯誤，而夫妻符合自首要件，一審也沒減刑，判決不恰當；夫妻手段惡劣，但追究原因是他們沒有專業知識，不堪長期照護大小便失禁的失智患者，將疲憊情緒與壓力加諸被害人所致。