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反萊豬醫師蘇偉碩遭告發 反控陳時中誣告不起訴確定
醫師蘇偉碩反對含萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉進口立場鮮明，2020年他因公開表示萊劑毒性達搖頭丸250倍，遭衛福部告發涉犯散步食安謠言罪，去年6月獲檢方不起訴。蘇於是反控時任衛福部長陳時中及食藥署長吳秀梅2人涉嫌誣告，上月獲台北地檢署不起訴，蘇不服聲請再議遭台高檢駁回，陳、吳2人不起訴確定。
2020年10月，蘇偉碩在臉書和立法院公聽會上公開表示，萊克多巴胺的活性或毒性，可能是搖頭丸的250倍，因此進口含萊劑肉品，不只是不吃就沒事，旁人呼吸就可能吸到等語，衛福部於是對蘇提出告發。
去年6月，高雄地檢署針對衛福部告發蘇偉碩部分，認為他是基於醫師專業，提醒國人有關萊劑健康問題，並無重大惡意，事後也澄清部分統計數字出現誤植，而將他不起訴。蘇偉碩獲不起訴後，立刻要求陳時中、吳秀梅限期道歉未獲回應，於是向北檢控告兩人涉嫌誣告。
日前北檢調查認為，衛福部基於食品安全主管機關立場，擔心蘇偉碩反萊豬相關言論，可能引發民眾恐慌，為阻止類似錯誤訊息繼續傳播，除發布新聞澄清，並函請警政署偵辦告發，此舉並非全然無因、無據或憑空捏造，因此陳、吳2人未涉及誣告，也無傳喚必要，將2人不起訴。蘇偉碩另向陳、吳2人提起民事告訴求償100萬元，該案目前仍由台北地院審理中。
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