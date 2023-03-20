反萊豬醫師蘇偉碩遭告發 反控陳時中誣告不起訴確定

醫師蘇偉碩反對含萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉進口立場鮮明，2020年他因公開表示萊劑毒性達搖頭丸250倍，遭衛福部告發涉犯散步食安謠言罪，去年6月獲檢方不起訴。蘇於是反控時任衛福部長陳時中及食藥署長吳秀梅2人涉嫌誣告，上月獲台北地檢署不起訴，蘇不服聲請再議遭台高檢駁回，陳、吳2人不起訴確定。

2020年10月，蘇偉碩在臉書和立法院公聽會上公開表示，萊克多巴胺的活性或毒性，可能是搖頭丸的250倍，因此進口含萊劑肉品，不只是不吃就沒事，旁人呼吸就可能吸到等語，衛福部於是對蘇提出告發。

去年6月，高雄地檢署針對衛福部告發蘇偉碩部分，認為他是基於醫師專業，提醒國人有關萊劑健康問題，並無重大惡意，事後也澄清部分統計數字出現誤植，而將他不起訴。蘇偉碩獲不起訴後，立刻要求陳時中、吳秀梅限期道歉未獲回應，於是向北檢控告兩人涉嫌誣告。