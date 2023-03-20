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反萊豬醫師蘇偉碩遭告發 反控陳時中誣告不起訴確定

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

醫師蘇偉碩反對含萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉進口立場鮮明，2020年他因公開表示萊劑毒性達搖頭丸250倍，遭衛福部告發涉犯散步食安謠言罪，去年6月獲檢方不起訴。蘇於是反控時任衛福部長陳時中及食藥署長吳秀梅2人涉嫌誣告，上月獲台北地檢署不起訴，蘇不服聲請再議遭台高檢駁回，陳、吳2人不起訴確定。

2020年10月，蘇偉碩在臉書和立法院公聽會上公開表示，萊克多巴胺的活性或毒性，可能是搖頭丸的250倍，因此進口含萊劑肉品，不只是不吃就沒事，旁人呼吸就可能吸到等語，衛福部於是對蘇提出告發。

去年6月，高雄地檢署針對衛福部告發蘇偉碩部分，認為他是基於醫師專業，提醒國人有關萊劑健康問題，並無重大惡意，事後也澄清部分統計數字出現誤植，而將他不起訴。蘇偉碩獲不起訴後，立刻要求陳時中、吳秀梅限期道歉未獲回應，於是向北檢控告兩人涉嫌誣告。

日前北檢調查認為，衛福部基於食品安全主管機關立場，擔心蘇偉碩反萊豬相關言論，可能引發民眾恐慌，為阻止類似錯誤訊息繼續傳播，除發布新聞澄清，並函請警政署偵辦告發，此舉並非全然無因、無據或憑空捏造，因此陳、吳2人未涉及誣告，也無傳喚必要，將2人不起訴。蘇偉碩另向陳、吳2人提起民事告訴求償100萬元，該案目前仍由台北地院審理中。

衛福部前部長陳時中遭反萊豬醫師蘇偉碩控告涉嫌誣告獲不起訴確定。圖／聯合報系資料照片
衛福部前部長陳時中遭反萊豬醫師蘇偉碩控告涉嫌誣告獲不起訴確定。圖／聯合報系資料照片

蘇偉碩 衛福部 萊劑

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