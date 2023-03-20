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神岡桶屍涉案酒女被押4個月 口風仍緊不鬆口認罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中神岡區一家廢棄工廠在去年底發現一具桶屍，死者身分是失蹤4年的陳姓男子，檢警查出與陳交往甚密的蔡姓酒店女子，蔡女去年底遭檢方聲押獲准，今偵結起訴。據查，就算檢警已掌握蔡女租賃廠房，購買電鑽、保潔墊等犯罪工具的發票紀錄，但蔡女仍不鬆口犯行。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝表示，嫌犯自白並非案件起訴的唯一要件，此案案件經承辦檢察官胡宗鳴、協辦檢察官謝謂誠與台中市警局成立的專案小組偵辦後，認定根據論理法則、經驗法則，以及相關的涉案事證，認為已達到起訴的心證門檻，今天上午偵結，依殺人、遺棄屍體、偽造文書、詐欺未遂、盜用他人電信設備通信等罪起訴，移審台中地院。

起訴指出，陳姓男子在2019年3月失蹤後，不知去向，去年10月26日上午11時許，豐原警分局接獲民眾通報，神岡區一家廢棄工廠內，有一具水泥封箱的桶屍，經驗屍後，確認身分就是失蹤的陳姓男子。

專案小組查出，在酒店工作的蔡姓女子（34歲）承租該廠房，也是被陳姓死者家人最後看到與陳一同現身的人，另外現場查獲的打漿電鑽、防水滲透保潔墊、透明大塑膠袋等物，也被查出有蔡女的刷卡資料、購買發票等紀錄，也與陳姓死者遭棄屍的物品相符。

檢警也發現，陳男失蹤後，蔡女有陸續盜用死者行動電話，以死者之LINE帳號傳送訊息死者女兒、偽簽死者簽名偽造雙方債務糾紛達成和解的私文書。

全案經台中地檢署偵結會議，針對卷內被告、證人供述及查獲事證綜整考量後，認蔡女涉犯殺人等罪，今向台中地院依國民法官法起訴，移審台中地院，法院尚未裁定是否接押，此件也是台中地院國民法官審理第三件案件。

台中市神岡區工廠在去年底發現一具桶屍，與死者關係密切的蔡姓女子遭檢方聲押獲准，今偵結起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中市神岡區工廠在去年底發現一具桶屍，與死者關係密切的蔡姓女子遭檢方聲押獲准，今偵結起訴。記者陳宏睿／翻攝

失蹤 國民法官 檢察官

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