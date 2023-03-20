飛特立飛機公司前董座墜機 馮竣嗣入主掏空7千萬判緩刑

台灣最大私人包機「飛特立」航空公司創辦人楊宿智2019年過世，楊的遺孀將股權賣給馮竣嗣，馮上任後掏空資金約7000萬元，台北地方法院審理，考量馮已坦承犯行、有621萬元未歸還，依背信罪判馮有期徒刑2年，緩刑5年。可上訴。

依網路資料，「飛特立」是台灣最大醫療專機、商務包機公司，創辦人楊宿智四度自駕飛機環遊世界，2019年6月在美國墜機身亡；2019年7月「飛特立」董事會進行改選，由馮竣嗣擔任董事長兼總經理職。

檢方指控，馮竣嗣上任後，要求員工開立6200萬元的支票匯至楊宿智的遺孀陳吉利的指定帳戶，再挪用350萬元清償自己的債務，還有20萬美金則匯入馮能掌的永流公司。

2019年9月，飛特立董事會撤換馮竣嗣後，公司財會部門清查資金又發現，馮竣嗣另與他人簽約以美金1500萬元、美金500萬元打算賣掉公司的2架飛機，先收取美金100萬元訂金，董事會於是對馮竣嗣提告侵占、背信罪。

檢察官偵辦時，馮辯稱「飛特立」隱瞞財務危機，騙他購買股權，還稱原本有朋友表示會協助他經營「飛特立」；馮指稱，賣飛機是為了表示自己對公司有主導權，反控飛特立涉詐欺罪。