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飛特立飛機公司前董座墜機 馮竣嗣入主掏空7千萬判緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台灣最大私人包機「飛特立」航空公司創辦人楊宿智2019年過世，楊的遺孀將股權賣給馮竣嗣，馮上任後掏空資金約7000萬元，台北地方法院審理，考量馮已坦承犯行、有621萬元未歸還，依背信罪判馮有期徒刑2年，緩刑5年。可上訴。

依網路資料，「飛特立」是台灣最大醫療專機、商務包機公司，創辦人楊宿智四度自駕飛機環遊世界，2019年6月在美國墜機身亡；2019年7月「飛特立」董事會進行改選，由馮竣嗣擔任董事長兼總經理職。

檢方指控，馮竣嗣上任後，要求員工開立6200萬元的支票匯至楊宿智的遺孀陳吉利的指定帳戶，再挪用350萬元清償自己的債務，還有20萬美金則匯入馮能掌的永流公司。

2019年9月，飛特立董事會撤換馮竣嗣後，公司財會部門清查資金又發現，馮竣嗣另與他人簽約以美金1500萬元、美金500萬元打算賣掉公司的2架飛機，先收取美金100萬元訂金，董事會於是對馮竣嗣提告侵占、背信罪。

檢察官偵辦時，馮辯稱「飛特立」隱瞞財務危機，騙他購買股權，還稱原本有朋友表示會協助他經營「飛特立」；馮指稱，賣飛機是為了表示自己對公司有主導權，反控飛特立涉詐欺罪。

不過，檢察官認為，馮竣嗣控告「飛特立」詐欺部分不構成犯罪，處分不起訴，但馮挪動「飛特立」公司資金、簽約賣飛機等涉嫌侵占、背信，將馮起訴。

台灣最大私人包機「飛特立」航空公司創辦人楊宿智2019年過世，楊的遺孀將股權賣給馮竣嗣，馮上任後掏空資金約7000萬元，台北地方法院審理，考量馮已坦承犯行、有621萬元未歸還，依背信罪判馮有期徒刑2年，緩刑5年。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
台灣最大私人包機「飛特立」航空公司創辦人楊宿智2019年過世，楊的遺孀將股權賣給馮竣嗣，馮上任後掏空資金約7000萬元，台北地方法院審理，考量馮已坦承犯行、有621萬元未歸還，依背信罪判馮有期徒刑2年，緩刑5年。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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