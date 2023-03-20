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澎湖國民黨議長、女機要涉貪被收押 今提抗告爭出監
澎湖縣議會國民黨籍議長劉陳昭玲涉人事關說收賄，檢廉13日搜索帶回劉陳昭玲等15人，其中劉陳昭玲、陳姓女機要秘書和孫姓友人遭檢方聲押禁見，澎湖地方法院昨裁准劉陳昭玲、陳女收押禁見，孫女以20萬元交保。劉陳昭玲、陳女不服羈押，已由委任律師提出抗告。
廉政署今年元月因偵辦選舉案件，至縣議會、劉陳昭玲住處帶回大批文件、資料，檢廉意外從查獲的資料中，發現劉陳昭玲涉入關說等貪汙案。
檢廉查出，劉陳昭玲收取36萬元，協助選民成功進入澎湖縣政府車船處工作，另藉勢卡住縣府預算，向前車船處長收賄15萬元，才願意通過預算，並「關說」建設處，讓違建業者躲開斷水斷電的處罰。
檢方複訊後，聲押劉陳昭玲、陳姓機要秘書、孫姓女密友等3人，澎院召開羈押庭時，身為澎檢唯一的主任檢察官，蘇恒毅蒞庭擔任主攻手，經澎院審理後，裁定劉陳昭玲、陳姓機要秘書准押禁見，孫女20萬元交保，限制住居、出境、出海。
劉陳昭玲、陳姓女機要不服羈押，分別在今日及17日提出抗告，相關理由將由高雄高分院審理後作出裁定。
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