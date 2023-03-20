快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎湖國民黨議長、女機要涉貪被收押 今提抗告爭出監

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

澎湖縣議會國民黨籍議長劉陳昭玲涉人事關說收賄，檢廉13日搜索帶回劉陳昭玲等15人，其中劉陳昭玲、陳姓女機要秘書和孫姓友人遭檢方聲押禁見，澎湖地方法院昨裁准劉陳昭玲、陳女收押禁見，孫女以20萬元交保。劉陳昭玲、陳女不服羈押，已由委任律師提出抗告。

廉政署今年元月因偵辦選舉案件，至縣議會、劉陳昭玲住處帶回大批文件、資料，檢廉意外從查獲的資料中，發現劉陳昭玲涉入關說等貪汙案。

檢廉查出，劉陳昭玲收取36萬元，協助選民成功進入澎湖縣政府車船處工作，另藉勢卡住縣府預算，向前車船處長收賄15萬元，才願意通過預算，並「關說」建設處，讓違建業者躲開斷水斷電的處罰。

檢方複訊後，聲押劉陳昭玲、陳姓機要秘書、孫姓女密友等3人，澎院召開羈押庭時，身為澎檢唯一的主任檢察官，蘇恒毅蒞庭擔任主攻手，經澎院審理後，裁定劉陳昭玲、陳姓機要秘書准押禁見，孫女20萬元交保，限制住居、出境、出海。

劉陳昭玲、陳姓女機要不服羈押，分別在今日及17日提出抗告，相關理由將由高雄高分院審理後作出裁定。

澎湖縣議長劉陳昭玲涉入貪汙案，被法院裁定羈押禁見。記者王昭月／攝影
澎湖縣議長劉陳昭玲涉入貪汙案，被法院裁定羈押禁見。記者王昭月／攝影

澎湖縣 關說 收賄

延伸閱讀

國軍名醫涉貪2300萬交保 檢抗告法院將再開羈押庭

民進黨：請侯友宜公開表態反對黑金縣長、議長

影／涉收賄2600萬！8小時漏夜審訊雲林議長交保變收押 法院說明更裁原因

涉收賄2600萬重開羈押庭！雲林議長沈宗隆、白手套鍾慶郎2人被收押

相關新聞

大法官提名在即 法官點出需要「這條件」的大法官

近日關於大法官的提名沸沸揚揚，外行的人看熱鬧，政治上的繪聲繪影可沒有少過，包含提及蔡英文總統即便卸任後也會主導未來的憲政走向，或談及由賴清德副總統擔任「112年司法院大法官提名審薦小組」召集人有混淆黨政分際，另外也有認為大法官目前來源均來自台大法學院居多，捕風捉影的指涉學閥割據。

台中科技女董座欠稅1200萬 領走上億貨款不繳稅遭管收

台中市一家科技公司唐姓女董事長，涉嫌在2020年至2021年間逃漏稅1200萬元，還不顧行政執行署的執行命令，矇騙廠商取...

攻擊北市議員參選人致競選活動中斷 他判刑3月可緩刑

2022年底「九合一」大選期間，代表新黨參選台北市中山、大同區市議員的林婕麗在警局前遭張姓男子攻擊，台北地院審理，依以強...

男飆時速120撞死保全騎士 坐輪椅出庭辯：沒殺人是疲勞駕駛

罹患思覺失調症的胡姓男子，去年在台北市區不斷闖紅燈，涉以時速120公里在士林區承德路、中正路口涉嫌撞死騎機車的陳姓保全，...

高雄1歲嬰遭虐到腦傷 醫師作證揪出生母竟是施暴者

高雄一名剛滿1歲的男嬰，因頭部腫脹、嘔吐被生母謝女送醫急救，醫師診斷發現男嬰左、右頭骨骨折、腦部還有出血，懷疑遭謝女施虐...

假釋犯10分鐘殺2人五度判死 最高院要審他是否犯「情節最重大之罪」

假釋犯陳福祥8年前在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，更三審第五度判決死刑，陳不服上訴第三審，最高法院今開庭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦