彰化某分局職司風紀二組組長 辦公室看A片被記申誡拔官

南彰化某分局執掌督察員警風紀業務的二組組長，竟然在辦公室用公務電腦播放A片觀賞，違反風紀，遭人檢舉，縣警察局督察長謝錫釗證實確有其事，除火速將這名二線二星督察組長記申誡一支處分外，並拔官調回縣警局擔任非主管職，明天報到。

謝錫釗指出，該名組長是在某日晚間下班後，在自己的辦公室以電腦播放A片欣賞，被人從窗外側錄，向督察系統檢舉，經他們約談，該名組長坦承確實在下班後，在自己的辦公室看A片，對於自己行為深感懊悔。

謝錫釗說，依規定辦公室公務電腦不得做私人使用，況且這名組長是看A片，顯屬不當，尤其還是職司風紀的督察組長，更是不應該，因此決定將他記申誡一次，並調非主管職。