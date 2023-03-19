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彰化某分局職司風紀二組組長 辦公室看A片被記申誡拔官

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化某分局執掌督察員警風紀業務的二組組長，竟然在辦公室用公務電腦播放A片觀賞，違反風紀，遭人檢舉，縣警察局督察長謝錫釗證實確有其事，除火速將這名二線二星督察組長記申誡一支處分外，並拔官調回縣警局擔任非主管職，明天報到。

謝錫釗指出，該名組長是在某日晚間下班後，在自己的辦公室以電腦播放A片欣賞，被人從窗外側錄，向督察系統檢舉，經他們約談，該名組長坦承確實在下班後，在自己的辦公室看A片，對於自己行為深感懊悔。

謝錫釗說，依規定辦公室公務電腦不得做私人使用，況且這名組長是看A片，顯屬不當，尤其還是職司風紀的督察組長，更是不應該，因此決定將他記申誡一次，並調非主管職。

謝錫釗說，這名組長是在下班時間看A片，也未公然播放，未構成刑責，但地點在警察機關內，非常不恰當，仍必須行政懲處，因此將他調職，並將記申誡處分，縣警局也將要求員警以此為鑑，落實公務電腦不得供私人使用。

南彰化某分局執掌督察員警風紀業務的二組組長，竟然在辦公室用公務電腦播放A片觀賞，違反風紀，遭人檢舉，除被申誡一支處分外，並拔官調回縣警局擔任非主管職。
南彰化某分局執掌督察員警風紀業務的二組組長，竟然在辦公室用公務電腦播放A片觀賞，違反風紀，遭人檢舉，除被申誡一支處分外，並拔官調回縣警局擔任非主管職。

警察 彰化

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