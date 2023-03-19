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夜間開車撞死酒客 男子肇事後立即自首獲減刑

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

李姓駕駛於前年12月晚上9點半開車，行經屏東縣內埔鄉一處無號誌的交岔路口時，未注意同時有一名林姓酒客騎腳踏車左轉進入路口，雙方不慎發生嚴重碰撞，造成林姓騎士送醫傷重不治，屏東地方法院認定李男負次要肇事責任，且犯後當下自首為肇事者，依過失致人於死罪判刑6個月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，李姓駕駛前年12月18日晚上9點半左右，開車沿屏東縣內埔鄉建興路由西往東方向行駛，行經建興路與長青巷的無號誌交岔路口處，同時另有一名酒醉超過法定標準的林姓騎士，沿長青巷由南往北方向，行至該處並左轉進入建興路。李男疏忽未落實減速慢行，沒有注意車前狀況貿然直行，雙方閃避不及，導致車輛右前車頭撞擊林姓騎士，造成對方頭部及顏面骨折與挫傷、四肢及軀幹多處擦挫傷、左小腿及左前臂大範圍撕裂傷等傷重死亡。

法院表示，經交通部公路總局車輛行車事故鑑定覆議會鑑定，林姓騎士酒精濃度過量，夜間騎乘腳踏車未開啟燈光，行經無號誌的交岔路口左轉時，未暫停讓直行車先行為肇事主因，李姓駕駛則未減速慢行，作隨時停車的準備是肇事次因，且李男肇事後，在有偵查犯罪職權的公務員發覺前，即向到場處理事故的警員承認自首為肇事人，得減輕其刑，依過失致人於死罪判刑6個月，得易科罰金，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣1名男子夜間開車撞死酒客，肇事後立即自首獲減刑。記者張已亷／攝影
屏東縣1名男子夜間開車撞死酒客，肇事後立即自首獲減刑。記者張已亷／攝影

屏東縣 自首 車禍 酒駕

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