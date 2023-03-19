單親媽離職告五星飯店違勞基法 6個字反讓她討不到錢

高雄趙姓外籍單親媽媽在某五星級飯店自助吧工作，後來因工時、工作內容等問題離職，之後提起訴訟，主張飯店未幫她提撥勞工退休金及勞保，她是依勞基法規定與雇主解約，請求資遣費與非自願離職證明，但一、二審法院審理後，認為趙女在離職書寫「職場適應不良」，並未表明是因業者違反勞基法離職，均判趙女敗訴。

判決指出，趙女單親扶養患有自閉症兒子，前年2月9日起她到這家五星飯店中廚工作，採部分工時制，每天上班8小時，轉為正職後，月薪3萬元，但工作約2個月，因不適應中廚工作，被調到印度料理區。

同年10月起，趙女發現她的工作變成「雙頭班」，一段班是上午10點至下午2點，之後下午4點半再上到晚上9點半。新的「雙頭班」讓她無法照顧高功能自閉症的孩子。

趙女認為，她在高雄沒有任何人可幫忙照顧，無法配合公司班別上的變動，後來經與公司溝通無效後，向主管表示，如果可以開立非自願離職證明，她可以離職另找工作，但遭主管拒絕，沒多久隨即離職。

趙女離開後向飯店提告，主張飯店在她剛到職時，有7天未依規並幫她提撥勞工退休金及投保勞工保險，且不僅未給付國定假日加班費，還沒有給她特休假，她是以飯店違反勞基法規定離職，請求飯店應給她資遣費與非自願離職證明。

但飯店挨告後反駁，趙女是在中廚適應不良，主管才將她調至印度料理區，但工作表現不佳，經主管及同事多次提醒改善，她是無法配合班表才離職，職職原因也寫「職場環境不合」。

高雄地院審理時，法官認為趙女離職申請單的原因一欄，寫有「職場環境不適」，並未表明是因業者違反勞基法離職，另外根據她與主管的對話紀錄，早在她離職前，就因班表無法配合有離職的意圖。

另外，公司未依規定投保勞保及提撥勞工退休金等，法官發現趙女同年4月就已知道公司違規，卻直到同年10月才以此終止勞動契約，已超過勞基法30天除斥期，依規定不得主張，綜合前後因素，趙女離職是因為從調整工作，又無法配合班表才離開，屬於「自願離職」，判趙女敗訴。

趙女不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭法官認為一審認事用法無誤，仍判趙女敗訴。可上訴。