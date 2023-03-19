酒駕男未打方向燈遭警攔查逃逸 二度拒酒測恐罰36萬元

花蓮一名洪姓男子開車未打方向燈遭警方攔查，卻不配合停車，還突然下車徒步逃逸，警方上前盤問，聞到身上有明顯酒氣要求酒測，但洪男以當下未開車為由拒絕，警方再三告知拒絕酒測相關法律效果後仍未果，依法開出拒測舉發單。依新修正的法律，第二次拒酒測恐遭罰36萬元。

花蓮警分局今天表示，17日凌晨3點多，豐川派出所巡邏員警在花蓮市國興一街，發現1輛汽車轉彎未依規定使用方向燈，便上前攔查。駕駛發現警方後，卻未停車配合攔查，警方發現駕駛逃逸至國民十二街時，突然下車跑走，但跑不到100公尺隨即被警方制止。

警方指出，47歲洪姓男子不願配合酒測，竟辯稱自己沒喝酒、開車，只是跑步運動就被警方攔檢，不過警方全程拍下洪男車輛不配合攔查，且下車逃逸過程。經警方三次要求酒測後洪男還是拒測，警方依規定製單舉發，並將車輛移置保管。

據了解，洪男在2020年已經拒酒測一次，而去年3月開始施行的修正的道路交通管理處罰條例，汽機車駕駛人若拒絕酒測，處18萬元罰鍰，並當場移置保管該汽機車。除了將原本酒駕、拒絕酒測累犯認定由5年延長為10年，也規定10年內酒駕或拒絕酒測二次以上等累犯，可處36萬元罰鍰，公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實。

花蓮警分局呼籲，酒後駕車害人害己，千萬不要以身試法；可選擇搭乘計程車、代客駕車服務，如多人同行應指定駕駛，開車不喝酒，喝酒不開車，平安回家。