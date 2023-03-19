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姊姊目擊車禍疑助爛醉胞弟肇逃 弟卻無罪姊姊下場卻最慘

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄李姓女子目擊弟弟李男疑酒駕撞傷人，她擔心弟弟被關，將弟弟抱上林姓友人轎車，由林男載著李男逃逸，自己留下頂罪，檢警事後查出李男肇逃，但法官發現李男當時全身癱軟，無行動能力，認定他應無主客觀犯意，肇逃部分判無罪，李女、林男則依使人犯隱避罪處有期徒刑4月，得易科罰金。

案發當時李男因肇逃未接受酒測，但法官根據監視器畫面，發現李男全身癱軟，呈現爛醉的狀況，認為李當時應是酒駕肇事，雖肇逃獲判無罪，但酒駕部分另由法官依職權向檢方告發，目前正由高雄地檢署偵辦中。

判決指出，李姓男子前年12月19日深夜10時許，開車經過高雄市大寮區大寮路時，突然逆向撞上彭姓越南籍移工，導致彭男全身多處擦挫傷。

當時李男胞姊正好在事發路段等他，聽到撞擊聲後下車，嚇到不敢說話，隨即衝到李男車旁，將走路不穩的李男抱上林姓男友人的車上，由林男駕車帶著李男逃逸。

李女則留在現場，供稱車子是由她駕駛，但警方根據附近監視器畫面，發現李男是由李女、林男協助肇逃，李女才坦承因弟弟有酒駕前科，擔心他這次因酒駕被關，才會要林男開車載弟弟回家休息，自己留在現場處理後續。

檢警根據現場相關跡證，認定李男肇事逃逸，李女、林男則犯幫助肇逃、藏匿犯人等罪，偵結後將3人起訴。過失傷害部分因彭男撤告，檢方則另不起訴處分。

高雄地院審理時，李男卻稱當時是他胰臟炎發作，身體不適，姊姊才要他回家吃藥，李女也翻供稱當天是怕弟弟病情加劇，才要林男先在弟弟回家吃藥。

但法官勘驗現場監視器畫面，發現李男並沒有面露痛苦或手抱腹部等情形，反而全身無力、癱軟、步伐搖晃，無法自行正常行走或上車，手裡還能叼著香菸，露出不明微笑等疑似泥醉的反應，不採信兩人說法。

法官綜合相關事證，依使人犯隱避罪，判李女、林男4月徒刑得易科罰金，至於李男，法官認為，李男當時全身無力、步伐搖晃不穩，無法自行走路，拖鞋還掉在原處，事發時應無行動能力，不具肇逃的主、客觀犯意，判他無罪。

不過，法官依據李女筆錄資料，認為李女是擔心李男因酒駕被關，才會主動協助李男離開肇事現場，審酌李男在現場的反應，案發時李男應確實有喝酒情況，另依職權向高雄地檢署告發，由檢方偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李姓女子幫助爛醉的胞弟肇事逃逸，被法院判４月徒刑，但弟弟被法院認為無肇逃犯意，判無罪。示意圖／Ingimage
李姓女子幫助爛醉的胞弟肇事逃逸，被法院判４月徒刑，但弟弟被法院認為無肇逃犯意，判無罪。示意圖／Ingimage

肇逃 酒駕 監視器

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