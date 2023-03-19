影／WBC經典賽有組頭開盤口 攻心理學收注5000萬被抓

WBC棒球經典賽8日至22日在台中洲際棒球場開打，不過鄭姓組頭趁機收注，開盤口讓賭客簽注，警方循線在13日收網抓人，還在鄭機車內查獲心理學、網頁設計書籍，鄭也直說「想要鑽研」。經查，鄭3個月已收注超過5000萬元，獲利百萬，警詢後依賭博罪送辦。

台中市刑大科偵隊因2023年WBC世界棒球經典賽開打，為防制賭盤介入球賽，影響比賽公平性，展開網路偵查，發現鄭姓組頭（20歲）透過IG網路平台，寫廣告語「趕緊用新台幣支持台灣」，開設賭盤供賭客簽注WBC賽事，另外也提供各種國內外體育競賽讓賭客下注。

科偵隊經蒐證後在13日持搜索票，查緝鄭男到案，還在鄭機車座墊下查獲社會心理學、PHP網頁程式設計等書籍，鄭也不諱言，正在鑽研心理攻防、網頁設計技術，以增加相關領域的知識。

警方調查，鄭男是擔任組頭與賭客對賭，每場比賽賠率不等，玩法有讓分、大小分及上半讓分，賠率分別為1比0.9至0.92間不等，估計近3個月已收注超過5000萬元，不法獲利超過百萬元，若回推鄭男已擔任博弈網站代理商2年時間，估計收注金額超過數億元，全案依賭博罪移送台中地檢署後，檢方訊後請回。