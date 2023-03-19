掏數千元買演唱會門票遇詐 歌都唱完還沒取到票

韓國天團「BLACK PINK」來台開唱黃牛橫行，不少人遭詐受害，買到「空氣票」，今年初台灣歌手蔡依林站上小巨蛋，演唱會門票一券難求，胡姓男子自稱有票上網兜售，結果歌迷匯款後遲遲拿不到票，不僅錯過演唱會，還遭騙數千元，高雄市刑大展開追捕，近日逮到胡男，依詐欺罪將他送辦。

「蔡依林UGLY BEAUTY 世界巡迴演唱會」從去年12月31日唱到今年1月8日，連唱9天演場會門票仍一券難求，無業的胡男見蔡依林粉絲眾多，在社群平台及拍賣網站以假暱稱兜售演唱會門票。

有多名歌迷因搶不到票，看到胡男手邊有票釋出，根據他提供的帳戶匯款，結果等到演唱會開唱，卻遲遲收不到票，胡也就此消失不見，後來歌迷因聯繫不上胡男，才知道碰到騙錢黃牛，氣得撥打165反詐騙電話。

昨、今兩天韓國天團「BLACK PINK」來台開唱，全台黃牛橫行，警方大動作查緝售票黃牛，高雄市刑大偵四隊透過165平台清查，發現早在今年初就有19名歌迷遇詐，合計付出10多萬元買票，最後全都買到「空氣票」。