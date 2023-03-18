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台南女騎士自摔酒測超標 二審逆轉改判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

33歲鄒姓女子去年在台南中西區酒店喝酒，隔天凌晨發動機車預熱，剛把中柱踢開，就連人帶車倒地，經警攔查酒測超標，依公共危險罪送辦，檢方起訴聲請簡易判決，併科3萬元罰金，鄒女不服向原管轄法院上訴，指尚未騎車即倒地，員警也證稱未目睹鄒女騎車，二審逆轉判無罪。

鄒女辯稱，去年8月4日晚間在酒店喝酒，休息到隔天4時50分才離開，她到機車停放處想要騎機車，因腳不夠長，無法坐在機車上發動，只能從側邊騎機車，所以先發動機車預熱。她說，剛把機車中柱踢開，機車即往右前傾倒，她人也跟著倒地，「當時我根本未騎乘機車即倒地」。

一審認為，鄒女酒後仍騎乘機車上路，在中西區忠義路段前為警攔查，發現身上散發酒味，酒測值0.57毫克，被檢方依公共危險罪起訴，聲請簡易判決處刑。

合議庭審理時，翁姓員警證稱，鄒女於查獲時在現場自承她當時從民族、永福路方向騎過來…，但距離多遠，「我們就不知道了」。黃姓員警證稱，他有手摸鄒女機車排氣管，當時是「冰冰冷冷」、「涼涼溫溫」，兩警均證稱，未親眼目睹鄒女騎車。

鄒女表示，她沒有遇過這種事情，一時也緊張，只好在現場胡亂說她有騎車。她指出，當時她根本未騎乘機車即倒地。

二審合議庭認為，「駕駛」字義，應兼指「駕馭」、「行駛」的意思，應以行為人已經處於操縱、控制動力交通工具的狀態，並使其運動、行進為構成要件；如單純發動引擎後，佇留該動力交通工具，難認與「駕駛」相符，撤銷原判決，判鄒女無罪。

鄒姓女子去年8月間在台南中西區酒店喝酒，隔天凌晨發動機車預熱，剛把中柱踢開，連人帶車倒地，經警攔查後酒測超標，二審認事證不足，改判無罪。圖／本報資料照
鄒姓女子去年8月間在台南中西區酒店喝酒，隔天凌晨發動機車預熱，剛把中柱踢開，連人帶車倒地，經警攔查後酒測超標，二審認事證不足，改判無罪。圖／本報資料照

酒店 酒測 超標

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