捐款千元後遭詐騙 婦人要受贈單位賠她600倍

桃園一名田姓婦人在網路刷卡捐錢給藍迪基金會幫助弱勢，事後接到詐騙集團稱刷卡設定有誤，須到提款機依指示操作取消，結果損失47萬餘元。她不甘損失，認為基金會網站未妥善管理捐款者個資，害她受騙上當，興訟要求基金會賠償損失及精神撫慰金共60萬元，但經桃園地院審理，官司敗訴收場。

田婦興訟表示，她前年6月透過藍迪基金會網站連線到綠界科技公司提供的金流平台，以線上刷卡方式捐了1000元給基金會，留下姓名、手機電話、信用卡號等個資，但基金會未妥善保管個資，導致個資外流遭不法集團濫用，害她損失47萬餘元，加上撫慰金12萬餘元，基金會應賠償她60萬元。

藍迪基金會則說，捐款系統是委外代管，個資並非基金會蒐集及保有，而且現今社會個資外洩管道多端，有可能是田婦自行遺失刷卡資料，或刷卡時遭側錄，無法證明是從基金會捐款系統洩漏。此外，基金會捐款系統已做加密、防火牆、防毒等機制防堵，也有發送簡訊提醒捐款者基金會不會要求操作提款機解除設定，田婦應自負過失。