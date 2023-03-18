聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南看守所爆收容人攻擊管教員 2男暴走逞凶各判3月
50歲馬姓、39歲王姓男子因案在台南看守所執行，因故對莊姓科員心生不滿，去年5月27日中午在第四工場內，兩人拿塑膠椅子丟擲再徒手毆打，致莊唇部挫傷及左上肢擦傷，案經台南看守所函送偵辦，台南地院認馬、王2人共同犯妨害公務執行罪，各處3月，可上訴。
檢方偵查時，馬、王均承認犯行，與莊具結後證述及證人證述情節相符，並有監視器錄影畫面、驗傷診斷書及四工廠收容人攻擊管教人員及集體滋事一案調查報告佐證。法官認2人的自白與事實相符，事證明確。
台南地院認為，馬、王所為均犯妨害公務執行罪，又2人先後持椅子丟擲及徒手攻擊執行公務的監所科員行為，均在密切接近時間、相同地點所為，顯然是基於單一犯意接續所為，應為接續犯而僅以妨害公務執行罪論罪。
台南地院審酌，馬、王2人均因另案在監執行中，本應於服刑期間服從矯正機關的適當管教處置及遵守監所紀律，以期未來能重新回歸社會生活，但因細故不滿監所管理員，即於管理員執行職務時對其丟擲塑膠椅子，再共同徒手毆打，妨害監所內秩序的管理及管理員對公務的執行。
且酌及2人犯後均坦承犯行，能知己過，犯後態度尚佳，法官認馬、王共同犯妨害公務執行罪，各處3月徒刑，可易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言