台南看守所爆收容人攻擊管教員 2男暴走逞凶各判3月

50歲馬姓、39歲王姓男子因案在台南看守所執行，因故對莊姓科員心生不滿，去年5月27日中午在第四工場內，兩人拿塑膠椅子丟擲再徒手毆打，致莊唇部挫傷及左上肢擦傷，案經台南看守所函送偵辦，台南地院認馬、王2人共同犯妨害公務執行罪，各處3月，可上訴。

檢方偵查時，馬、王均承認犯行，與莊具結後證述及證人證述情節相符，並有監視器錄影畫面、驗傷診斷書及四工廠收容人攻擊管教人員及集體滋事一案調查報告佐證。法官認2人的自白與事實相符，事證明確。

台南地院認為，馬、王所為均犯妨害公務執行罪，又2人先後持椅子丟擲及徒手攻擊執行公務的監所科員行為，均在密切接近時間、相同地點所為，顯然是基於單一犯意接續所為，應為接續犯而僅以妨害公務執行罪論罪。

台南地院審酌，馬、王2人均因另案在監執行中，本應於服刑期間服從矯正機關的適當管教處置及遵守監所紀律，以期未來能重新回歸社會生活，但因細故不滿監所管理員，即於管理員執行職務時對其丟擲塑膠椅子，再共同徒手毆打，妨害監所內秩序的管理及管理員對公務的執行。