七旬外配裝高帥富詐千萬 被逮竟然還要上游多給點肥羊

桃園一名73歲陸姓外籍配偶去年8月加入詐欺集團，不但擔任車手提領上千萬元贓款，指導他人如何行騙，被逮後還變本加厲，持續跟上游聯絡，要上游多給更多肥羊；桃園地檢署偵辦此案，認為陸女行徑惡劣，訊後依詐欺取財罪起訴，並建請法院從重量刑。

檢警調查，陸女去年8月與自稱「拉希德艾哈邁」、「我叫朝輝」和「HUANG」等真實身分不詳人士合作，陸續以常見的戰地醫師要逃命、帥哥交友等行騙方式，在社群網站或交友軟體尋找加害對象，前後得逞近20次，詐得上千萬元贓款。由於犯案地點不同，各地都有被害人，除了桃檢，陸女也被其他地檢署起訴。

起訴指出，陸女去年12月在臉書佯裝戰地醫師，向被害人蔡姓女子稱自己想要退休，需要錢財脫身。由於她附上受傷照片取信，今年1月順利在桃園市龜山區與蔡女見面並詐得錢財10萬元，事後她將其中9萬元轉成虛擬貨幣匯入上游指定帳戶，剩下1萬元則收進口袋當報酬，直到隔天開口向對方再要80萬元，才引起對方戒心，在見面收取現金時被逮。

偵訊時，陸女坦承依「拉希德艾哈邁」等人指示前往指定地點取款，否認詐欺，辯稱自己年紀大，想找輕鬆的賺錢方法，以為工作只是單純跑腿轉交貨款，不知道錢財是詐欺贓款，但說法未被採信。