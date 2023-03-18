快訊

緩解肩頸痠痛、有助骨盆正位 日常就能做到的2招簡易瑜珈伸展

郭書瑤朝聖BLACKPINK視線被擋 請對方坐下遭嗆「X小」

企鵝大軍雪地趕路 2小黑影掉頭「切西瓜」脫隊逆行！網笑：書包忘記拿？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七旬外配裝高帥富詐千萬 被逮竟然還要上游多給點肥羊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名73歲陸姓外籍配偶去年8月加入詐欺集團，不但擔任車手提領上千萬元贓款，指導他人如何行騙，被逮後還變本加厲，持續跟上游聯絡，要上游多給更多肥羊；桃園地檢署偵辦此案，認為陸女行徑惡劣，訊後依詐欺取財罪起訴，並建請法院從重量刑。

檢警調查，陸女去年8月與自稱「拉希德艾哈邁」、「我叫朝輝」和「HUANG」等真實身分不詳人士合作，陸續以常見的戰地醫師要逃命、帥哥交友等行騙方式，在社群網站或交友軟體尋找加害對象，前後得逞近20次，詐得上千萬元贓款。由於犯案地點不同，各地都有被害人，除了桃檢，陸女也被其他地檢署起訴。

起訴指出，陸女去年12月在臉書佯裝戰地醫師，向被害人蔡姓女子稱自己想要退休，需要錢財脫身。由於她附上受傷照片取信，今年1月順利在桃園市龜山區與蔡女見面並詐得錢財10萬元，事後她將其中9萬元轉成虛擬貨幣匯入上游指定帳戶，剩下1萬元則收進口袋當報酬，直到隔天開口向對方再要80萬元，才引起對方戒心，在見面收取現金時被逮。

偵訊時，陸女坦承依「拉希德艾哈邁」等人指示前往指定地點取款，否認詐欺，辯稱自己年紀大，想找輕鬆的賺錢方法，以為工作只是單純跑腿轉交貨款，不知道錢財是詐欺贓款，但說法未被採信。

檢方發現，陸女因涉嫌詐欺，去年11月就曾被台北地檢署起訴，但她不知悔改，仍多次與詐騙集團上游聯繫，要求上游給她更多肥羊賺錢，好聘請律師免除牢獄之災。另外，她今年1月還指導集團其他成員如何行騙，稱「如果用這張照片，顏質高會迷死很多妹妹」，顯見並非真心悔改，因此建請從重量刑。

七旬外配行騙千萬，被逮還要上游多給點肥羊。記者陳俊智/翻攝
七旬外配行騙千萬，被逮還要上游多給點肥羊。記者陳俊智/翻攝
陸女假扮的高帥富。記者陳俊智/翻攝
陸女假扮的高帥富。記者陳俊智/翻攝
七旬外配行騙千萬，被逮還要上游多給點肥羊。記者陳俊智/翻攝
七旬外配行騙千萬，被逮還要上游多給點肥羊。記者陳俊智/翻攝

詐欺 桃園 贓款

延伸閱讀

男友沒自信嫌自己醜 她幫忙下載交友軟體反弄巧成拙

張敦量殺人未遂判9年 檢認「殘暴無人性」判太輕已上訴

150萬包治好…退休警惡化淪洗腎 控假中醫行騙他喊冤

當著神明面前偷錢...慣竊偷遍北市文山 落網拒不交代贓款流向

相關新聞

警方查訪失誤 319槍擊案19年後仍成謎

十九年前的今天，三一九槍擊案震撼全國，競選連任的總統陳水扁、副總統呂秀蓮搭車掃街拜票遭槍擊；檢警認定開槍的陳義雄落海溺斃...

319槍擊案／調查斷了線「距離真相差一哩」

三一九槍擊案承辦檢察官、現為律師的王森榮受訪首度透露他當年抵達醫院時一度被國安特勤擋在門外。即使外界對案情有諸多懷疑，但...

319槍擊案／遺憾沒破案「改造槍鑑識進步」

三一九槍擊案對刑事偵查、鑑識影響深遠，促使改造槍彈鑑驗觀念進步。台南市警察局長廖宗山當年是專案小組重要角色，跟隨國際鑑識...

迪卡儂個資外洩 律師遭詐57萬求償 要自負9成過失

知名運動用品店「迪卡儂」去年爆出會員個資遭外洩，1名任姓女律師接到詐團電話，依指示匯了57萬元才知受害，請求侵權及精神損...

拖車拖到火燒車 釀禍司機身亡公司得連帶賠107萬

曹姓男子4年前駕駛大貨車行經苗栗故障，聯絡張姓拖吊業者支援，張指示薛姓司機前往，但薛沒注意曹的大貨車是氣壓式，需插金屬插...

台南女騎士自摔酒測超標 二審逆轉改判無罪

33歲鄒姓女子去年在台南中西區酒店喝酒，隔天凌晨發動機車預熱，剛把中柱踢開，就連人帶車倒地，經警攔查酒測超標，依公共危險...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦