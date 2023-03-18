主官屆退、備戰大選 法務部預告展開新一波檢長人事案
行政執行署長、高檢署台中分署長等數名主官將屆退，法務部今預告，為維持業務順暢，今年4、5月將展開一波檢察長人事調動，由檢察官人事審議委員會提出檢察長職缺2倍的建議人選，再由法務部長遴選適任檢察長。
法務部指出，行政執行署署長林慶宗今年8月將滿65歲屆齡退休，法官法規定3個月前應予回任檢察官，高等檢察署台中分署檢察長張清雲今年10月屆滿檢察長70歲年齡上限，另有法務部國際及兩岸法律司司長、保護司司長出缺，法務部將辦理相關人事調整。
考量當前各檢察機關積極掃黑、緝毒、打詐，年底也將針對明年總統大選及立法委員選舉展開查賄工作，為貫徹執行各項業務，法務部將於今年4、5月統一展開一波檢察長人事調動，依法啟動新任檢察長遴選。
法務部指出，此次檢察長遴選期程，預計在3月17日提出擬任檢察長職缺數4至6名（職缺確定後周知），4月14日由檢審會提出職缺2倍的建議人選名單，4月21日公布部長遴任人選，徵詢檢審會意見，若檢察長遷調作業涉及法務部單位主管或行政執行署署長，將函報行政院核定，相關人事案將配合行政院核定日期，盡速辦理交接。
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