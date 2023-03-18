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台中酒駕男超脫序 揮鋸子要砍警察連飆國罵下場判6月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中蔡姓男子喝到醉醺醺騎車逆向被攔查，他拒絕接受酒測，還拿出1把摺疊鋸朝員警一邊揮舞、一邊連飆國罵，遭壓制後送醫強制抽血酒測超標，後來酒醒才全部坦承；法院痛批，蔡借酒朝員警強暴、侮辱，藐視公權力，依公共危險、妨害公務判他6月，可上訴。

檢警調查，蔡男去年5月30日下午在北屯區朋友家喝啤酒，晚上6點多騎車回家途中因逆向、安全帽沒扣等違規被大雅分局警員攔查，警方聞到他身上有濃厚酒味表示要酒測。

蔡男竟情緒失控，對警方連飆多句國罵，還從機車座墊下拿出1把摺疊的鋸子朝張姓警員揮舞、驅趕，警方立刻通知支援警力到場將他壓制逮捕，但蔡仍不就範堅持拒絕酒測。

後來警方報請台中地檢署核發鑑定許可，在將蔡帶到醫院強制抽血檢驗，發現他血液中酒精濃度達188mg／dl。

後來蔡男酒醒後均坦承不諱，和警方指證相符，並有相關密錄器、鑑定報告佐證；法院審酌，蔡男辱罵警察、揮鋸等行為，同時觸犯侮辱公務員、妨害公務，2罪想像競合，應從重依妨害公務論處。

法院認為，蔡男酒駕上路不顧公眾安全，被攔查下來又拒絕酒測，還恃憑酒意對執行公務的員警施強暴，藐視國家公權力，嚴重侵害警察執勤嚴正性，還侮辱員警人格，罔顧員警執勤尊嚴，依公共危險罪、妨害公務罪各判4月，應執行6月，得易科罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方攔查酒測示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

酒測 妨害公務 酒駕

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