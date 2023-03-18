遭控強迫特教生頭戴尿布、吃朝天椒 特教師二審改判拘役

嘉義特殊教育學校2位林姓女教師遭家長指控，強迫魏姓女學生吃朝天椒，要求她頭戴尿布羞辱她，檢方依強制罪嫌起訴2師，一審認證據不足均無罪，惟二審認1師仍構成以脅迫使人行無義務之事，應執行拘役50日，另名老師仍無罪。

檢警調查，林姓女老師自2018年2月起至4月止，擔任特教班國一魏姓女學生導師，因認她有說謊、不寫家課、擅自拿別人東西藏匿、不聽任課老師的話、干擾秩序、不愛做打掃工作等行為且履勸不聽。

女學生多次擅自拿取同學的物品，老師為告誡她，2018年3月30日約第四節課，在學校教室內，命令她將尿布戴在頭上，女學生知道自己做錯事，也不敢擅自將尿布拿下，直至當天下午第三節課結束前仍將尿布戴在頭上。

同年4月24日，因獲悉她再次說謊，當天第二節課進行感官教學時，在只有她1人上課情況下，將裝在玻璃罐內的紅色朝天椒，令她將嘴巴張開，撈起一匙放入嘴巴，迫使她吃下。之後又將玻璃罐內至少3條朝天椒再倒入碗內，女學生因擔心受到更多處罰，不敢將碗內辣椒倒掉，以致於中午到餐廳吃飯時，因碗內只有白飯壓著朝天椒，而未敢食用，全部再端回教室內。

她向另名林姓女老師報告，指肚子痛要上廁所，再由黃姓教師助理員協助如廁，但未解便又再度回到教室內，老師見她午餐尚未食用，要求她將全碗內的物品吃光，因她實在不敢食用，一旁助理員誤以為她偏食，提醒她「用吞的」，她不得已將碗內物品吞下。回家後向父親表示肚子痛，並拉出3條朝天椒。

檢方認2名林姓女導師涉犯強制罪起訴，一審認證據不足判無罪。合議庭認2位女老師在學校評價都是認真、嚴格的老師，但顯然2人與魏女父親在教學溝通上嚴重不良，仍不能因此抹煞被告2人對於教育、管教魏女的付出及努力。檢方不服上訴。

台南高分院認為，原審以老師要求女學生頭戴尿布及吃辣椒，已超出合理體罰、管教的程度，但並無證據可證老師有施加強暴或脅迫等手段而判無罪。合議庭認以老師當時的行為，仍構成以脅迫使人行無義務之事，撤銷改判。

合議庭審酌，林姓女老師身為特教學校教師，除身負傳授知識的責任外，同時也為學生的保護者，竟未能謹守管教學生的相關規範，使用不當方式，迫使女學生接受不合理的對待，侵害其意思決定自由權，且犯後猶未能全部坦承以對，迄今也未為任何賠償。

惟考量老師為了導正女學生的不良行為，出發點尚屬良善，僅因求好心切，一時未能控制好情緒以致逾矩，因此也不宜課予過多責難。