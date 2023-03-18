快訊

緩解肩頸痠痛、有助骨盆正位 日常就能做到的2招簡易瑜珈伸展

郭書瑤朝聖BLACKPINK視線被擋 請對方坐下遭嗆「X小」

企鵝大軍雪地趕路 2小黑影掉頭「切西瓜」脫隊逆行！網笑：書包忘記拿？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭控強迫特教生頭戴尿布、吃朝天椒 特教師二審改判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

嘉義特殊教育學校2位林姓女教師遭家長指控，強迫魏姓女學生吃朝天椒，要求她頭戴尿布羞辱她，檢方依強制罪嫌起訴2師，一審認證據不足均無罪，惟二審認1師仍構成以脅迫使人行無義務之事，應執行拘役50日，另名老師仍無罪。

檢警調查，林姓女老師自2018年2月起至4月止，擔任特教班國一魏姓女學生導師，因認她有說謊、不寫家課、擅自拿別人東西藏匿、不聽任課老師的話、干擾秩序、不愛做打掃工作等行為且履勸不聽。

女學生多次擅自拿取同學的物品，老師為告誡她，2018年3月30日約第四節課，在學校教室內，命令她將尿布戴在頭上，女學生知道自己做錯事，也不敢擅自將尿布拿下，直至當天下午第三節課結束前仍將尿布戴在頭上。　

同年4月24日，因獲悉她再次說謊，當天第二節課進行感官教學時，在只有她1人上課情況下，將裝在玻璃罐內的紅色朝天椒，令她將嘴巴張開，撈起一匙放入嘴巴，迫使她吃下。之後又將玻璃罐內至少3條朝天椒再倒入碗內，女學生因擔心受到更多處罰，不敢將碗內辣椒倒掉，以致於中午到餐廳吃飯時，因碗內只有白飯壓著朝天椒，而未敢食用，全部再端回教室內。

她向另名林姓女老師報告，指肚子痛要上廁所，再由黃姓教師助理員協助如廁，但未解便又再度回到教室內，老師見她午餐尚未食用，要求她將全碗內的物品吃光，因她實在不敢食用，一旁助理員誤以為她偏食，提醒她「用吞的」，她不得已將碗內物品吞下。回家後向父親表示肚子痛，並拉出3條朝天椒。

檢方認2名林姓女導師涉犯強制罪起訴，一審認證據不足判無罪。合議庭認2位女老師在學校評價都是認真、嚴格的老師，但顯然2人與魏女父親在教學溝通上嚴重不良，仍不能因此抹煞被告2人對於教育、管教魏女的付出及努力。檢方不服上訴。

台南高分院認為，原審以老師要求女學生頭戴尿布及吃辣椒，已超出合理體罰、管教的程度，但並無證據可證老師有施加強暴或脅迫等手段而判無罪。合議庭認以老師當時的行為，仍構成以脅迫使人行無義務之事，撤銷改判。

合議庭審酌，林姓女老師身為特教學校教師，除身負傳授知識的責任外，同時也為學生的保護者，竟未能謹守管教學生的相關規範，使用不當方式，迫使女學生接受不合理的對待，侵害其意思決定自由權，且犯後猶未能全部坦承以對，迄今也未為任何賠償。

惟考量老師為了導正女學生的不良行為，出發點尚屬良善，僅因求好心切，一時未能控制好情緒以致逾矩，因此也不宜課予過多責難。

合議庭認林姓女老師成年人對少年犯強制罪共2罪，各處拘役30日，應執行拘役50日，可易科罰金，可上訴。另名林姓女老師無罪。

嘉義特殊教育學校2位林姓女教師遭家長指控，強迫魏姓女學生吃朝天椒，要求她頭戴尿布羞辱她，一審均判無罪，二審改判1師應執行拘役50日，另名老師仍無罪。圖／本報資料照
嘉義特殊教育學校2位林姓女教師遭家長指控，強迫魏姓女學生吃朝天椒，要求她頭戴尿布羞辱她，一審均判無罪，二審改判1師應執行拘役50日，另名老師仍無罪。圖／本報資料照

餐廳

延伸閱讀

移民署隊長遭控摸女同事胸、吻乳 法院判無罪、不受懲戒原因曝光

14歲少女控喫毒癱軟 男友扶著她讓2同事性侵 主嫌逆轉無罪

師範大學女學生傍晚墜樓亡 校方晚間簡短回應了

染指多名體操女學生爆台版#MeToo 淫教練入監15天病死

相關新聞

警方查訪失誤 319槍擊案19年後仍成謎

十九年前的今天，三一九槍擊案震撼全國，競選連任的總統陳水扁、副總統呂秀蓮搭車掃街拜票遭槍擊；檢警認定開槍的陳義雄落海溺斃...

319槍擊案／調查斷了線「距離真相差一哩」

三一九槍擊案承辦檢察官、現為律師的王森榮受訪首度透露他當年抵達醫院時一度被國安特勤擋在門外。即使外界對案情有諸多懷疑，但...

319槍擊案／遺憾沒破案「改造槍鑑識進步」

三一九槍擊案對刑事偵查、鑑識影響深遠，促使改造槍彈鑑驗觀念進步。台南市警察局長廖宗山當年是專案小組重要角色，跟隨國際鑑識...

迪卡儂個資外洩 律師遭詐57萬求償 要自負9成過失

知名運動用品店「迪卡儂」去年爆出會員個資遭外洩，1名任姓女律師接到詐團電話，依指示匯了57萬元才知受害，請求侵權及精神損...

台南警民合作一天連阻2起詐騙案 守住市民289萬元

詐騙集團經常透過社交網站、通訊軟體，宣傳虛假的積欠健保電信費用，法院幫忙監管帳戶，或是透過愛情交友方式，以甜言蜜語及各種...

拖車拖到火燒車 釀禍司機身亡公司得連帶賠107萬

曹姓男子4年前駕駛大貨車行經苗栗故障，聯絡張姓拖吊業者支援，張指示薛姓司機前往，但薛沒注意曹的大貨車是氣壓式，需插金屬插...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦