「台灣巴菲特」疑賄賂買通 高二監吳姓主任及其駱姓友人聲請羈押

自稱「台灣巴菲特」的周瑞慶，因非法吸金41億遭判關押14年，目前人在高雄第二監獄，日前傳出他買通獄方，在獄中仍私下指揮吸金集團幹部另起爐灶；橋頭地檢署昨兵分6路搜索約談吳姓監所主管，並借提收容人周及其友人駱、廖、劉等5人，經漏夜偵訊，認為吳與駱涉犯貪污罪，向法院聲請羈押。

橋頭地檢署表示，吳姓被告為高雄第二監獄主任管理員，卻違背職務收受周姓收容人賄賂與不正利益，竟當起周的傳令兵，擅自將周的信件私自攜出交與獄外周秘書駱姓被告。