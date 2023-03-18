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同車駕駛酒駕連坐罰8萬5 因疫情戴口罩難察覺法官撤單

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

陳姓男子在網路上向一名男子買車，因剛取得駕照不熟悉，由售車男子開車到修車廠要修車，豈料因違規迴轉被警攔查，發現酒駕。陳男遭「連坐」開罰單處8萬5千元、扣車牌3個月。陳男不服認為當時全程戴口罩難察覺，與對方也不熟識，法官認為並未構成「明知」酒駕未禁止，撤銷原處分。

基隆地院日前一起判決書指出，110年12月2日下午1點多，陳男的自小客由一名男子駕駛，陳男坐在副駕駛座，行經新北市汐止區汐萬路因違規迴轉，被汐止警分局員警攔停，酒測值0.63毫克，超過法定標準值。

員警認定陳男也違反道路交通管理處罰條例規定，「汽機車所有人明知駕駛人酒精濃度超過規定標準（0.55以上）而不禁駛，當場舉發，監理單位裁處8萬5000元、吊扣汽車牌照3個月。

陳男不服提起行政訴訟，他主張與售車男子本不相識，是在網路上向其買車，但車有故障，相約將車輛開至之北港國小門口相見。他考量自己剛拿到汽車駕照，又剛買二手車，對周邊維修廠均不熟悉，同意由對方開他的車帶路，載到其熟識的維修廠修車。對方有飲酒他根本毫無所知，車程中均佩戴口罩，對方也沒有異狀，若非為警攔查，無法得知對方酒駕。

開單員警證稱，攔下時起初未聞到酒氣，但問他何以跨越雙黃線告知違規時，才聞到酒味，前後差距約2、30秒，請駕駛測試酒測棒，因酒測棒有酒精反應，就進行酒測，駕駛一直都是戴著口罩。

法官指出，員警對駕駛酒測之原因，是因違規迴轉而攔停，在盤查過程得知飲酒，而非根據駕車之外在客觀情狀合理懷疑其有飲酒。

法官審理認為，經常執行酒測勤務員警，依其豐富專業經驗，尚無法於第一時間確切指明駕駛身上有酒氣，陳男僅將車輛短暫交由駕駛駕駛1、2分鐘，且駕駛過程2人於駕駛、副駕駛座均全程配戴口罩，陳男不知情駕駛有酒精濃度超過規定標準情事，而未禁止其駕駛系爭車輛，與常情及經驗法並無違。

法官也檢視秘錄器查證取締過程，難認定陳男主觀上對駕駛酒精濃度超過規定標準一事，有明知且有意使其發生之直接故意，判撤銷罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

同車駕駛酒駕連坐罰8萬5，因疫情戴口罩難察覺法官撤單。本報資料照片
同車駕駛酒駕連坐罰8萬5，因疫情戴口罩難察覺法官撤單。本報資料照片

酒測 口罩 酒駕

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