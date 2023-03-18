迪卡儂個資外洩害遭詐57萬 律師會員卻要自負9成過失

知名運動用品店「迪卡儂」去年爆出會員個資遭外洩，1名任姓律師因此接到詐團電話，依指示匯了57萬元才知受害，連同精神撫慰金求償59萬元；法院審酌，任職業是律師，有承辦過詐團案，當下若上網查證就可知迪卡儂有反詐公告，本身應負擔9成過失，判迪卡儂給付任5萬9000元，可上訴。

任主張，2019年3月在迪卡儂線上購物輸入個資竟遭外洩，去年有人投訴媒體後，迪卡儂仍消極否認且未即時查明通知客戶，自己2022年5月18日接到詐團電話佯稱迪卡儂系統被駭，需依指示操作網銀辦理，害她遭詐57萬1573元，連同個資外洩精神痛苦，一共對迪卡儂求償59萬1573元。

迪卡儂抗辯稱，任的個資不是從他們資料庫洩露，而是詐團購過其他管道取得，且公司早在任收到詐騙前，就在2022年4月26日於官網、LINE及臉書發布公告提醒消費者預防詐騙，27日也向會員寄信、簡訊再次提醒，主張駁回。

台中地院查，警政署獲報詐團冒用迪卡儂名義詐騙案，2022年1月1日至4月30日間，原本只有45件，5月1日起至9月30日止，卻爆增至540件，警政署也在同年4月25日至9月18日將迪卡儂列為「解除分期付款詐騙」類型高風險賣場。

法院發現，迪卡儂去年4月26日在臉書發布反詐公告，表示公司不會用電話、簡訊請您提供帳戶、信用卡操作ATM，接到類似詐騙電話請立即掛斷，隨後就有網友紛紛留言稱「剛剛有接到」、「還知道我買什麼」、「貴公司個資明顯外洩」、「不安全網購環境，誰敢再買」。

法院認為，任遭詐時間、情節都相符，迪卡儂空言稱是詐團透過其他管道取得資料，不予採信，並認定迪卡儂未依個資法第27條第1項規定採行適當安全措施，才導致任個資被詐團竊取利用。

法院審酌，任職業是律師，曾承辦詐團案件，是具有相當智識成年人，其接到電話稱資料竄改等，此就非常態事實，非不得拖延上網求證，即可發現迪卡儂官網、臉書都有反詐公告，卻在7小時內陸續匯款給詐團。