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吸金被告打通關？ 檢調搜索高二監

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄報導

高雄第二監獄外觀照。記者陳弘逸／攝影
高雄第二監獄外觀照。記者陳弘逸／攝影
自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，非法吸金41億元，判刑14年定讞，周近日遭爆料，在高雄第二監獄關押期間涉嫌買通獄方，遙控監所人員「傳令」，指揮吸金集團幹部送現金、物資，甚至重起爐灶；檢調昨兵分6路搜索高雄二監等地點，約談吳姓監所主管、借提周等5人，由橋頭地檢署漏夜偵訊。

獄方澄清，周瑞慶2019年12月19日入所羈押期間，統計一般及律師接見共1498人次，幾乎天天有人接見，但身分屬羈押被告，合乎羈押法相關規定，先前並無接獲相關檢舉，至於職員是否涉案，會配合調查，若確定涉及不法會嚴懲，絕不庇縱寬貸。

據了解，被約談的吳姓管理員主任，在高雄二監服務約4年，是周瑞慶舍房主管之一，兩人會有接觸機會，但工作上並無異狀。

台灣揭弊吹哨者保護協會在臉書貼文，指周瑞慶羈押期間，涉透過高二監不肖官員扮演「傳令兵」，多次從獄中替周傳遞信件、錄音筆，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物長達1年，甚至遙控吸金集團幹部，在外重啟爐灶。

文中另提及，周瑞慶多次在信中寫道「我現在裡面要打通關」、「我就剩裡面還沒通，這對我很重要，要通，我才好做事」、「這裡不是家裡，我要搞定『大尾』的」；檢察官接獲告發後展開偵辦。

周瑞慶2014年開設「圓富科技公司」，以「合夥金」名義對外吸金7800萬元，為擴大吸金規模，周又建構「億圓富集團」，自任集團總裁，並改名「陳子龍」，謊稱是成大電機研究所碩士，2013年至2016年間，吸金高達41億餘元，最高法院依違反銀行法判周14年徒刑定讞。

吸金 幹部

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