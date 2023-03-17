快訊

130元車資收150元！高雄乘客火了 反被運匠打成熊貓眼

買屋諜對諜 看到低首付別衝動 從舊建案找便宜

普亭被通緝！克里姆林宮痛批國際刑事法院：離譜無法接受

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台灣巴菲特」想買通監所還密謀脫逃？ 檢調共傳喚5人

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，因非法吸金41億餘元，近日遭爆，周關押期間疑買通獄方，遙控監所人員。今檢調搜索高二監等6處，共傳喚5人，包括周在內及一名監所主管。除爆試圖買通監所人員，周瑞慶還曾想藉外役或就醫時脫逃，但此事僅有聽聞，並未發生。

台灣揭弊吹哨者保護協會15日臉書貼文指，早在去年接獲檢舉，周瑞慶先前於羈押期間，涉嫌透過高雄二監的不肖官員扮演「傳令兵」，多次從獄中傳遞周瑞慶的信件、錄音筆，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，犯行時間至少長達1年。

檢調今天上午持搜索票前往高雄第二監獄等6處執行，搜索同步傳喚；吳姓監所主任管理員、羈押被告周瑞慶，以及周的駱姓、廖姓及劉姓3名友人。對此，檢方表示，此案接獲情之後，立即分案查辦，並強調相關事實都會秉持追根究底、毋枉毋縱的原則積極追查。

獄方統計，周瑞慶關押期間，約3年3個月，統計一般接見，含律師接見達1498人次，符合羈押法相關規定。不過換算關押天數，幾乎每天都有人接見，頻率不低，甚至外傳，明明人在獄中關押，卻過得相當滋潤。

對此，獄方透露，周瑞慶從2019年12月19日入所以來，都沒有接獲任何涉嫌買通獄所人員的消息，只聽聞他曾想藉外役或就醫時脫逃，但此事並無發生，關押期間，並無涉及其他不法。

據悉，遭檢調約談的高雄二監吳姓管理員主任，屬周瑞慶舍房主管之一，會與周有直接接觸，在二監服務約4年時間，工作上並無異狀；獄方也強調，吳姓職員是否涉及不法，則交由檢調調查，也會配合並尊重司法調查。

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，遭爆關押在高雄第二監獄期間，買通獄方人員。聯合報系資料照
自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，遭爆關押在高雄第二監獄期間，買通獄方人員。聯合報系資料照
高雄第二監獄外觀照。記者陳弘逸／攝影
高雄第二監獄外觀照。記者陳弘逸／攝影

吸金 司法 巴菲特

延伸閱讀

「台灣巴菲特」買通監所？關押期間會面上千次 獄方回應了

「要搞定大尾的」台灣巴菲特吸金入獄疑買通獄方 超狂內容曝

吸金41億總裁疑買通監獄！高雄二監遭搜索 獄方人員被約談

第20次假釋申請再被駁 「惡龍」張錫銘大聲說：2024想投票

相關新聞

迪卡儂個資外洩害遭詐57萬 律師會員卻要自負9成過失

知名運動用品店「迪卡儂」去年爆出會員個資遭外洩，1名任姓律師因此接到詐團電話，依指示匯了57萬元才知受害，連同精神撫慰金...

「台灣巴菲特」疑賄賂買通 高二監吳姓主任及其駱姓友人聲請羈押

自稱「台灣巴菲特」的周瑞慶，因非法吸金41億遭判關押14年，目前人在高雄第二監獄，日前傳出他買通獄方，在獄中仍私下指揮吸...

同車駕駛酒駕連坐罰8萬5 因疫情戴口罩難察覺法官撤單

陳姓男子在網路上向一名男子買車，因剛取得駕照不熟悉，由售車男子開車到修車廠要修車，豈料因違規迴轉被警攔查，發現酒駕。陳男...

拉法葉案犯罪所得孳息沒收開庭 汪家願協商

拉法葉艦案，最高法院裁准沒收汪傳浦家人本金4億餘美元確定，孳息部分撤銷發回。高院更二審昨天開庭檢辯爭執，汪家委任律師表達...

吸金被告打通關？ 檢調搜索高二監

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，非法吸金41億元，判刑14年定讞，周近日遭爆料，在高雄第二監獄關押期間...

莽男除夕夜持雙刀闖鄰居家大開殺戒 自首大喊「一換四划得來」

59歲高姓男子與鄰居吳姓一家四口時有糾紛，今年1月21日除夕當晚將雙刀綁在手上後闖入吳姓鄰居家中大開殺戒，以刀刺向在家的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦