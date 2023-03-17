「台灣巴菲特」想買通監所還密謀脫逃？ 檢調共傳喚5人

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，因非法吸金41億餘元，近日遭爆，周關押期間疑買通獄方，遙控監所人員。今檢調搜索高二監等6處，共傳喚5人，包括周在內及一名監所主管。除爆試圖買通監所人員，周瑞慶還曾想藉外役或就醫時脫逃，但此事僅有聽聞，並未發生。

台灣揭弊吹哨者保護協會15日臉書貼文指，早在去年接獲檢舉，周瑞慶先前於羈押期間，涉嫌透過高雄二監的不肖官員扮演「傳令兵」，多次從獄中傳遞周瑞慶的信件、錄音筆，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，犯行時間至少長達1年。

檢調今天上午持搜索票前往高雄第二監獄等6處執行，搜索同步傳喚；吳姓監所主任管理員、羈押被告周瑞慶，以及周的駱姓、廖姓及劉姓3名友人。對此，檢方表示，此案接獲情之後，立即分案查辦，並強調相關事實都會秉持追根究底、毋枉毋縱的原則積極追查。

獄方統計，周瑞慶關押期間，約3年3個月，統計一般接見，含律師接見達1498人次，符合羈押法相關規定。不過換算關押天數，幾乎每天都有人接見，頻率不低，甚至外傳，明明人在獄中關押，卻過得相當滋潤。

對此，獄方透露，周瑞慶從2019年12月19日入所以來，都沒有接獲任何涉嫌買通獄所人員的消息，只聽聞他曾想藉外役或就醫時脫逃，但此事並無發生，關押期間，並無涉及其他不法。

據悉，遭檢調約談的高雄二監吳姓管理員主任，屬周瑞慶舍房主管之一，會與周有直接接觸，在二監服務約4年時間，工作上並無異狀；獄方也強調，吳姓職員是否涉及不法，則交由檢調調查，也會配合並尊重司法調查。