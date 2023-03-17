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高薪騙國人赴柬埔寨囚禁毆打 檢起訴4人、主嫌仍在逃

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投地檢署偵辦柬埔寨詐騙人蛇案，查獲「安哥人蛇集團」以求職打工為幌子，誘騙國人前往柬埔寨從事詐騙工作，魏姓等3名被害人信以為真去年7月到柬埔寨後，便要求詐騙，否則毆打、電擊、拘禁，警方查獲蔡姓等4名集團成員，今天依人口販運防制法提起公訴，並通緝在逃主嫌劉哲伊。

檢方調查，綽號「安哥」的劉哲伊（35歲）以感情交往、博奕、投資等方式，用電話詐騙詐騙歐美人士。他並設「業務部」負責詐騙、「模特部」負責與被害人視訊或通話時，接替「業務部」成員對應、「人事部」負責文書處理。

劉哲伊以每月底薪新台幣4萬元、高獎金等話術，召募國人前往柬埔寨協助詐騙。蔡姓集團成員負責聯繫國人及偕同辦理、代為領取護照，載送到桃園國際機場；詹姓成員負責偽造受召募國人之COVID-19疫苗接種紀錄卡；朱、林兩名成員負責安排、接送國人到桃園機場

魏姓、全姓等3名被害人，去年7月受騙，以為到柬埔寨工作就可領取高薪，沒想到到了柬埔寨後才知道從事詐騙，集團成員不僅控制被害人行動，並告知不服從、報警或發定位，將毆打、電擊，還有被害人遭拘禁且不提供食物、棉被。

經被害人家屬報警，南投地檢署檢察官張姿倩指揮埔里、信義警分局偵辦，查出蔡詹朱林4名集團成員，檢方偵訊後，認為4人涉犯刑法第297條第1項意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外、人口販運防制法等罪嫌，提起公訴。主嫌劉哲伊則發現不對勁，先逃往柬埔寨，正由檢方通緝中。

南投檢警查獲柬埔寨人蛇詐騙集團，誘騙國人到柬埔寨，卻加以囚禁、毆打，今天將4名集團成員依人口販運防制法提起公訴。本報資料照
南投檢警查獲柬埔寨人蛇詐騙集團，誘騙國人到柬埔寨，卻加以囚禁、毆打，今天將4名集團成員依人口販運防制法提起公訴。本報資料照

詐騙 柬埔寨 桃園機場

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