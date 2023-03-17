積欠遺產稅…股票逢低點遭政府拍賣 姐妹花哭了
北市一對吳姓姊妹的父親死後，留下4263萬餘元遺產，其中包括為數不少的股票，但姊妹倆因未按時繳納遺產稅，欠稅加計滯納金後欠稅總額達183萬餘元，遭國稅局移送行政執行署台北分署執行。不料台北分署委託變賣吳父名下持高科技股時，拍賣價正逢股價低點，後來股價回漲，漲跌之間竟造成姊妹倆近一成五股價損失。
台北分署指出，吳父遺產包括北市中正區蛋黃區房產及數家上市、櫃公司股票，原本減去免稅額及扣除額後，應自行繳納166萬餘元的遺產稅，兩人卻遲不處理。執行官查出，僅對吳父名下持股執行拍賣便足以清償欠稅，因此於去年10月間核發執行命令扣押。
後來台北分署對吳父持股進行拍賣，沒想到證券公司在去年12月底賣出股票，價格為每股169元，時至今日該高科技股已漲至180餘元，若吳姓姊妹在台北分署扣押股票同日，收到來函前往分署陳報財產狀況，並依期限自行繳納遺產稅，便可避免此一損失。
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