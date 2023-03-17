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「台灣巴菲特」買通監所？關押期間會面上千次 獄方回應了

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，因非法吸金41億餘元，審理期間，關押在高雄第二監獄，近日遭爆買通獄方，遙控監所人員；今高二監獄遭檢調搜索，另有一名監所主管被約談。對此獄方出面說明，周是羈押被告，對外接見合乎法規，並無接獲相關不法檢舉，願會配合檢調調查。

獄方統計，周瑞慶關押期間，約3年3個月，統計接見含律師接見達1498人次。換算關押天數，幾乎每天都有人接見，頻率不低，甚至外傳，明明人在獄中關押，卻過得相當滋潤。

獄方說明，依羈押法第59條規定，「被告接見或通信對象，除法規另有規定或依被告意願拒絕外，看守所不得限制或禁止」；另同法第66條規定，看守所非有法定事由不得閱讀被告寄發及收受的書信，只能檢查有無夾藏違禁品，因此周瑞慶依法可對外暢通訊息。

獄方表示，周瑞慶從2019年12月19日入所以來，都沒有接獲涉嫌買通獄所人員的消息，只聽聞曾要藉外役或就醫時脫逃，但此事並無發生，在獄中目前了解並無涉及其他不法。

據悉，遭檢調約談的高雄二監吳姓管理員主任，屬周瑞慶舍房主管之一，會與周有直接接觸，在二監服務約4年時間，工作上並無異狀；獄方也強調，吳姓職員是否涉及不法，則交由檢調調查，也會配合並尊重司法調查。

吳姓管理員主任今天沒有來監所上班，獄方聯繫本人及家屬也沒回應，疑遭檢調帶回約談，檢調10人也搜索周瑞慶關押的牢房、監獄個人物品保管櫃，涉案人員辦公室等處。

高雄第二監獄外觀照。記者陳弘逸／攝影
高雄第二監獄外觀照。記者陳弘逸／攝影

監獄 司法 巴菲特 吸金

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