張敦量殺人未遂判9年 檢認「殘暴無人性」判太輕已上訴
台中瑪莎拉蒂三煞張敦量、李韋霖及陳勁豪前年底行車糾紛痛毆宋姓男大生引起軒然大波，台中地院3月1日依殺人未遂罪等判9年，李、陳也依重傷等判4年8月；被害家屬不服請求檢方上訴，台中地檢署以張敦量手段凶狠殘暴無人性，連同李、陳均認量刑過輕，已經提起上訴。
檢方上訴指出，張敦量、李韋霖、陳勁豪共犯強制罪原審均未依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項加重其刑顯有違誤，且量刑過輕。
檢方認為，李韋霖、陳勁豪均應論以共同犯重傷害罪，甚應改論共同殺人未遂罪且原審量刑過輕，另關於張敦量所犯殺人未遂罪之量刑，被告張敦量手段凶狠殘暴，幾無人性，完全視人命於無物，原審量刑過輕。
該案台中地院3月1日已宣判，張敦量、台中地檢署均3月10日收到判決，中院3月14日曾提訊張，訊問他對判決、量刑有無意見，張均表示要再和律師討論；另張從起訴移審至今已經被「第六度」延押，最遲3月23日到期將釋放，上訴後另將由台中高分院開庭決定是否延押。
全案起因於，張敦量3人2021年11月7日開瑪莎拉蒂和宋男車禍，張下車朝宋摑掌、猛踹頭，李、陳則架住宋協助施暴，宋昏迷插管5天，台中市長盧秀燕也赴醫院慰問，案發當下警方依「非現行犯」函送飽受抨擊，後因宋腦出血才改依殺人未遂逮捕張，再讓台中治安受高度檢視。
台中地院審理1年多，合議庭3月1日宣判依殺人未遂罪、2個強制罪，各判張敦量8年、1年及10月，3罪應執行9年，李韋霖、陳勁豪均各依傷害致重傷罪、2個強制罪，判4年、7月及9月，應執行4年8月。
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