快訊

二膽陳姓士兵失聯 金門地檢終於發布通緝令

台積工程師年薪500萬竟一家三口住30坪小房 建商揭1警訊

張敦量殺人未遂判9年 檢認「殘暴無人性」判太輕已上訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中瑪莎拉蒂三煞張敦量、李韋霖及陳勁豪前年底行車糾紛痛毆宋姓男大生引起軒然大波，台中地院3月1日依殺人未遂罪等判9年，李、陳也依重傷等判4年8月；被害家屬不服請求檢方上訴，台中地檢署以張敦量手段凶狠殘暴無人性，連同李、陳均認量刑過輕，已經提起上訴。

檢方上訴指出，張敦量、李韋霖、陳勁豪共犯強制罪原審均未依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項加重其刑顯有違誤，且量刑過輕。

檢方認為，李韋霖、陳勁豪均應論以共同犯重傷害罪，甚應改論共同殺人未遂罪且原審量刑過輕，另關於張敦量所犯殺人未遂罪之量刑，被告張敦量手段凶狠殘暴，幾無人性，完全視人命於無物，原審量刑過輕。

該案台中地院3月1日已宣判，張敦量、台中地檢署均3月10日收到判決，中院3月14日曾提訊張，訊問他對判決、量刑有無意見，張均表示要再和律師討論；另張從起訴移審至今已經被「第六度」延押，最遲3月23日到期將釋放，上訴後另將由台中高分院開庭決定是否延押。

全案起因於，張敦量3人2021年11月7日開瑪莎拉蒂和宋男車禍，張下車朝宋摑掌、猛踹頭，李、陳則架住宋協助施暴，宋昏迷插管5天，台中市長盧秀燕也赴醫院慰問，案發當下警方依「非現行犯」函送飽受抨擊，後因宋腦出血才改依殺人未遂逮捕張，再讓台中治安受高度檢視。

台中地院審理1年多，合議庭3月1日宣判依殺人未遂罪、2個強制罪，各判張敦量8年、1年及10月，3罪應執行9年，李韋霖、陳勁豪均各依傷害致重傷罪、2個強制罪，判4年、7月及9月，應執行4年8月。

張敦量（中）被依殺人未遂罪判9年，檢方認為過輕已經上訴。圖／民眾提供
張敦量（中）被依殺人未遂罪判9年，檢方認為過輕已經上訴。圖／民眾提供

殺人 瑪莎拉蒂 車禍

延伸閱讀

扮熊貓外送員砍仇家 男子拿不回投資款遭訴殺人未遂

肉槌狂敲、砸電鍋15分鐘活活打死年邁老母 逆子無期徒刑定讞

150萬包治好…退休警惡化淪洗腎 控假中醫行騙他喊冤

不服環保署通過觀塘工業區4處分 護藻礁7人上訴遭駁確定

相關新聞

「台灣巴菲特」買通監所？關押期間會面上千次 獄方回應了

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，因非法吸金41億餘元，審理期間，關押在高雄第二監獄，近日遭爆買通獄方，...

張敦量殺人未遂判9年 檢認「殘暴無人性」判太輕已上訴

台中瑪莎拉蒂三煞張敦量、李韋霖及陳勁豪前年底行車糾紛痛毆宋姓男大生引起軒然大波，台中地院3月1日依殺人未遂罪等判9年，李...

積欠遺產稅…股票逢低點遭政府拍賣 姐妹花哭了

北市一對吳姓姊妹的父親死後，留下4263萬餘元遺產，其中包括為數不少的股票，但姊妹倆因未按時繳納遺產稅，欠稅加計滯納金後...

國軍名醫涉貪2300萬交保 檢抗告法院將再開羈押庭

骨科名醫、國軍台中總醫院骨科主任林建中上校涉嫌貪汙，檢、廉2月21日搜索在他家起獲2300萬元現金、點鈔機，懷疑他利用X...

影／「恭喜抽中30張股票」騙550萬抽成費 3嫌上門取款遭逮

新北市林姓民眾加入飆股群組及App，掉入詐騙集團藉由LINE攬客的假股票投資詐騙陷阱，稱其是天選之人抽中30張造船公司股...

「要搞定大尾的」台灣巴菲特吸金入獄疑買通獄方 超狂內容曝

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，因非法吸金41億餘元，去年高雄高分院更一審判14年有期徒刑，併科罰金4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦