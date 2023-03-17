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國軍名醫涉貪2300萬交保 檢抗告法院將再開羈押庭

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

骨科名醫、國軍台中總醫院骨科主任林建中上校涉嫌貪汙，檢、廉2月21日搜索在他家起獲2300萬元現金、點鈔機，懷疑他利用X光機採購標案向醫材廠商收賄，依貪汙罪嫌聲押台中地院裁定60萬元交保，檢方不服抗告，台中高分院今撤銷發回，將由中院再傳林到案開羈押庭。

台中地檢調查，林建中（54歲）2019年、2020年間辦理803醫院X光機採購標案，由1間北部的醫材廠商涉嫌行賄，公司陳姓（68歲）、甘姓（63歲）2名前董事長負責向林接洽交付現金行賄。

檢、廉查出，林男收賄後讓該醫材廠得標，而匯款則交由許姓妻子協助隱匿，2月21日檢察官指揮廉政署、警方搜索並分17路搜索，在林家中的保險箱查扣來源不明的2300萬元現金、還有點鈔機。

林男對屋內藏有2300萬元現金交代不明，檢方依涉犯貪汙治罪賄賂、財產來源不明等罪嫌向法院聲押，台中地院認無羈押必要裁定林60萬元交保，中檢立即抗告，台中高分院今裁定撤銷發回。

國軍台中總醫院骨科主任林建中涉嫌貪汙，他去年才獲優良軍醫。圖／取自林建中臉書
國軍台中總醫院骨科主任林建中涉嫌貪汙，他去年才獲優良軍醫。圖／取自林建中臉書

貪汙 醫材 收賄 國軍

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