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影／「恭喜抽中30張股票」騙550萬抽成費 3嫌上門取款遭逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓民眾加入飆股群組及App，掉入詐騙集團藉由LINE攬客的假股票投資詐騙陷阱，稱其是天選之人抽中30張造船公司股票，再加碼550萬元投資可獲利數千萬元，林男一度以為是老天眷顧，日前到農會領錢，板橋警方獲悉前往勸阻，趁3名詐團車手登門取款當場逮捕，警詢後昨依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌送辦，並持續追緝其餘共犯。

板橋警分局沙崙派出所本月15日偵破詐騙集團藉由LINE攬客的假股票投資詐騙行徑，經查，詐騙集團創立飆股群組及App，以領取飆股及老師帶牌等吸金手法招攬民眾，家住在板橋的林姓男子參加該詐團APP的股票抽籤，稱其共抽中30張造船公司股票，要求再加碼繳交股票抽籤費用550萬元，才能取回中籤的30張股票套現獲利。

沙崙所長徐彪峻透過與農會金融系統的友善通報網，得知林男前天與詐騙集團成員相約在家中交付距款，隨即成立專案小組派員埋伏，當詐團成員何姓男子（22歲）、吳姓男子（22歲）、周姓女子（36歲）3人現身，立即上前表明身分當場依法逮捕，同時查扣犯案手機、550萬贓款等證物。

據了解，該詐團以假投資真詐欺手法創設LINE群組，並以美女照誘騙被害人，先對被害人不時噓寒問暖展開關懷攻勢，再以領取飆股、老師帶牌，製造獲利假象，誘騙被害人到假投資網站、App註冊成會員，或是以參加股票抽籤或中籤，加碼入金匯入金錢款項投資，但當被害人想領取獲利出金時，詐團便以需繳納加倍費用，或要求加碼投資、系統當機等理由不斷推拖，等到被害人驚覺受騙，損失已經發生，以至於血本無歸。

板橋警分局長黃南山呼籲，近來假投資詐欺案件比率升高趨勢，投資理財務必要找具規模可信賴的劵商或經理人，千萬不要誤信來源不明的簡訊或是LINE訊息，以免詐欺集團趁隙而入騙取金錢。也藉此呼籲社會大眾，法網恢恢，疏而不漏，凡走過必留下痕跡，切勿心存僥倖以身試法。

新北市林姓男子加入股票投資群組，指其抽中價值30張造船公司股票，再加碼550萬其他投資可獲利數千萬元，竟是詐騙集團所設陷阱，警方獲報前天趁3名詐團成員上門取款當場逮捕，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子加入股票投資群組，指其抽中價值30張造船公司股票，再加碼550萬其他投資可獲利數千萬元，竟是詐騙集團所設陷阱，警方獲報前天趁3名詐團成員上門取款當場逮捕，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
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詐騙集團 詐欺

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